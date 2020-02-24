Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки

18:29

Бывший главный санитарный врач России считает Геннадий Онищенко предложил запретить наносить татуировки. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам Онищенко, люди, тем более молодые матери, не должны использовать такой вид самовыражения. Он связал любовь к нанесению татуировок с переизбытком половых гормонов.

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», - заявил Онищенко, добавив, что нанесение тату может повредить здоровью. В частности, это может привести к заражению крови.

Онищенко также рассказал, что европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7). Причиной этому стало подозрение в высокой канцерогенности.

В рекомендациях ECHA указано, что эти пигменты уже запрещены в косметических средствах из-за проблем со здоровьем. Специалисты считают, что указанные красители могут вызывать рак мочевого пузыря.