10 способов необычного применения кетчупа

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Кетчуп не всегда получает достойную оценку. От этого соуса блюда, начиная завтраком и заканчивая поздним перекусом, приобретают острый, сладкий или пряный привкус

Однако кетчуп используется и вне кулинарии. Соль и кислота в кетчупе разрушают загрязнения, налет и пятна, что делает его удивительно универсальным дополнением к домашнему арсеналу чистящих средств.

Фото с сайта Pixabay.com

1. Чистка изделий из серебра

Кетчуп отлично восстанавливает сияние серебряных украшений и приборов. Нужно покрыть серебро слоем кетчупа и оставить на 10 минут, затем смыть теплой водой. Однако этой стратегией чистки стоит ограничиться только на серебре, нельзя использовать кетчуп для чистки золота.

2. Мытье пригоревшей посуды

После приготовления пищи на посуде часто остаются пригоревшие участки. И снова на помощь приходит кетчуп. Он прекрасно удаляет загрубевшие остатки жареного мяса со дна кастрюль и сковородок. Если налить соус на проблемный участок и оставить на 10 минут, можно без дополнительных усилий отмыть посуду простой губкой.

3. Удаление ржавчины

Кетчуп превосходно удаляет следы окисления с меди и других металлов. Конечно, он не справится с серьезным повреждением ржавчиной. Но для небольших пятен коррозии на таких вещах, как уличная мебель, соус может быть удивительно эффективным. Лучше использовать кисть, чтобы намазать кетчуп поверх пятен ржавчины. Оставить на 30 минут, затем почистить щеткой и промыть водой.

4. Полировка медных изделий

Кетчуп используется для улучшения внешнего вида изделий из меди. Появление пятен на поверхностях медных приборов вызваны окислением после воздействия на металл воздуха. Соль и уксус, содержащиеся в кетчупе, могут помочь удалить этот слой окисления. С помощью ткани наносится кетчуп на запятнанную медную поверхность и оставляется на не менее 30 минут, промыть и отполировать сухой тканью.

Фото с сайта choiz.me

5. Чистка металлической посуды

Использование кетчупа - эффективный способ сделать металлическую посуду блестящей. При поиске безопасного и нетоксичного способа восстановления блеска тусклого металла, кетчуп - это доступный и действенный вариант.

6. Уход за светлыми волосами

Обладательницы волос цвета блонд, замечают, что после посещения бассейна волосы иногда приобретают неприглядный зеленый оттенок. Это происходит из-за повышенного содержания хлора в воде. Некоторые утверждают, что кетчуп проверенное решение устранения зеленого оттенка. Необходимо нанести кетчуп с помощью расчески на вымытые волосы, оставить на 5-7 минут и промыть водой.

7. Кетчуп от фаст-фуда

Каждый частый покупатель фаст-фуда знает, что пакетики с кетчупом накапливаются в кухонных ящиках и автомобильных подстаканниках. Идея - заморозить и использовать в качестве мини-пакетов для решения одиночных проблем. Один замороженный пакет кетчупа фаст-фуда - это как раз тот размер, который используется за один раз.

8. Чистка монет

Превращение денег в арт-проект сегодня распространенный вид творчества. Создавая оригинальные предметы декора, необязательно покупать дополнительный инвентарь. Старые монеты подходят для создания картин, панно и привлекательных аксессуаров. Почерневшие монеты не создадут правильного эффекта, поэтому их можно погрузить в кетчуп на 2 часа, чтобы удалить часть пятен.

9. Краска для пальцев

Какой ребенок не любит играть с едой? Кстати, дети любят есть кетчуп руками. Чтобы развить у детей творческий потенциал, можно позволить им рисовать красным соусом по твердой поверхности. К тому же эту краску можно есть, и это безопаснее, чем позволить ребенку попробовать на вкус настоящую краску для пальцев.

10. Кроме уборки

Насчитывается много нестандартных способов использовать кетчуп, которые не имеют ничего общего с уборкой. Любители кетчупа не перестают пробовать расширить личный кулинарный репертуар. Например, использовать томатный соус вместо майонеза в качестве приправы для салатов.

