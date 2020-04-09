Почему вам изменяет мужчина

22:16

Статистика не даст соврать. Больше 50% мужчин хоть раз, но изменяли своей женщине

Типичная реакция женщин на это – резкое осуждение. И неудивительно. Никто не хочет играть роль второй скрипки. Есть в современном обществе стереотип, что мужчины по природе полигамны, и ничто не удержит их от похода налево.

Фото с сайта tomgorova.ru

Так привыкла думать та часть женщин, которым проще и удобнее обвинить во всем природу. Сами же они на этом фоне выглядят обиженными жертвами, которых все жалеют. Но посмотрев вглубь, можно заметить, что измена не всегда продиктована одними лишь инстинктами. Ведь люди вступают в брак не для того, чтобы изменять. В большинстве случаев, измена мужчины очень даже обоснована.

Да, есть какой-то процент мужчин, которые гоняются за каждой юбкой и не испытывают при этом угрызений совести. Зачастую у них очень бурная личная жизнь, они по несколько раз меняют жен. У них вряд ли найдется хоть какое-то внятное объяснение своим поступкам. Такое поведение длится вплоть до старости, остановит же их только импотенция.

Причины такой любвеобильности даже не стоит искать. Подобные мужчины есть, и это факт. Поэтому лучшим советом будет держаться от таких мачо как можно дальше. Но в большинстве случаев измена для мужчины – это не спонтанное действие, а результат долгих и мучительных размышлений, взвешивания всех за и против.

Самые распространенные причины измен

Список возглавляет сексуальная неудовлетворенность. Мужчине важно видеть в своей женщине не просто умницу и красавицу, а потрясающую любовницу. Раскрепощенную, игривую, с чертиками в глазах. Чем старше становится мужчина, тем больше острых ощущений он хочет испытать. Если его подруга по каким-то причинам не поддерживает его, это желание будет все чаще атаковать его мозг и требовать выхода. С инстинктами глупо спорить, сопротивляться им не получится.

Совет: если секс стал пресным, нужно срочно повысить свое либидо, избавиться от комплексов и не стесняться откровенно обговаривать с мужчиной все интимные моменты. Это не значит, что нужно всеми способами, подавляя отвращение от процесса, угождать ему. Мужчины прекрасно чувствуют фальшь, особенно в сексе. Тут нужно попытаться разбудить свою природную сексуальность. Этим можно убить сразу двух зайцев: предотвратить измены и наполнить свою жизнь более яркими и свежими впечатлениями. Как говорил Фрейд, все в сексе считается нормальным, кроме его отсутствия.

Следующая причина – нежелание женщины следить за своей внешностью. Еще никто не отменял банальную истину о том, что сильный пол любит глазами. Мужчина в присутствии красивой девушки тут же меняется, в глазах появляется блеск, осанка становится уверенней. Он начинает острить и пытаться всячески обратить на себя внимание. Женская красота для мужчины мощный источник энергии, она подпитывает его и вдохновляет на подвиги.

Что будет, если его лишить такого удовольствия? Вдруг рядом появится обворожительная, ухоженная леди, с которой он будет сравнивать свою женщину. Немытая голова, и старый халатик могут сыграть в этом сравнении решающую роль. Оставаться всегда красивой нелегко, порой кажется, что это невозможно. Но не нужно опускать руки. Ведь когда женщина выглядит великолепно, многие проблемы решаются автоматически.

Третья причина – отсутствие чувств. Как бы обидно это ни звучало, случается так, что любовь проходит. Люди становятся неинтересны друг другу. В такой ситуации ничто не удержит мужчину от измены. Ведь его потребности не столь примитивны, и не ограничиваются одним сексом и вешними данными партнерши.

Фото с сайта pixabay.com

Мужчины хотят большего. Того, что нельзя сымитировать или купить за деньги. Они хотят духовной близости, ощущения тепла и уюта рядом с самой родной и нежной женщиной. Хотят быть для нее важным и нужным. Если этого ощущения нет, отношения будут приносить дискомфорт, в итоге их ждет печальный финал. Как бы хорошо ни выглядела девушка, какой бы идеальной любовницей она ни была, если нет чувств, этот союз все-таки распадется. Сберечь же близость можно, если изначально ею дорожить.

Есть еще одна причина мужской измены – тотальный контроль со стороны женщины. Это выражается в необоснованной ревности, постоянных звонках не для того, чтобы поинтересоваться его делами, а только лишь с одной целью – узнать, где он находится. Такая неспокойная дамочка всегда тщательно осматривает вещи своего возлюбленного. Телефон и даже сиденье машины подвергается скрупулезному осмотру. Все эти игры в детектива могут настолько надоесть мужчине, что он с радостью сделает то, в чем его подозревают. И найдет для этого более адекватную партнершу. Сохранив чувство собственного достоинства, можно сберечь и свой союз.

Итак, зная все эти причины и имея твердую уверенность в своих чувствах, можно с легкостью развенчать миф о том, что все мужчины полигамны.

