Как сохранить стройность фигуры на новогодних праздниках

22:02

Скоро Новый год! А как же фигура?

Вот в чем вопрос. Согласитесь, что все мы в душе немного дети. Ожидание праздника, запах елки, предвкушение чего-то необычного и волшебного дарит нам канун праздника.

А если он подарит нам лишние жировые отложения? Страшно даже представить, сколько калорийных салатиков, жирных горячих блюд и заманчивых десертов готовится накануне Нового года.

Как не испортить себе праздник и остаться легкой и стройной, не навредить здоровью и без труда вернуться в обычный ритм после затяжных каникул – все секреты раскроем в этой статье.

Каждая хозяйка начинает заранее готовиться к праздничному застолью. Нарубить тазик оливье, сварить жирный холодец, приготовить такое изобилие блюд, чтоб стол ломился – это святое для наших женщин. Минимизировать ущерб для фигуры помогут советы специалистов и просто бывалых людей.

Правило первое. Готовиться начинайте недели за две до. Это относится не только к обдумыванию меню и затариванию холодильника, но и заботе о собственном здоровье. Попробуйте снизить количество калорий в своем рационе, чтобы сбросить заранее 2-3 кг, которые вы опасаетесь набрать.

В этом помогут принципы правильного питания, увеличение продолжительности тренировок и разгрузочные дни. Очистить организм поможет стакан отвара шиповника перед сном и легкий овощной салатик на ужин. Выпивайте не меньше двух литров воды в день – это тоже способствует очищению. В утреннюю порцию воды добавьте немного меда и лимона – кладезь витаминов.

Такие приемы положительно отразятся и на внешнем виде. Представьте только, как обзавидуются вашему виду заклятые подружки и доброжелательные коллеги – это придаст вам сил не сбиться с выбранного пути. И сделать это гораздо легче сейчас, чем после.

Правило второе. Заранее настройтесь на то, что нарушить запреты все же придется. Как можно обидеть любимую бабушку или маму, которая специально для вас пекла «наполеон» и пирожки? А за дружеским столом вы будете выглядеть просто ханжой, отказываясь от бокала шампанского или жареной индейки.

Не расстраивайтесь и не корите себя за каждый съеденный кусок, потому что выработанный от стресса кортизол заставит съесть еще больше.

Правило третье. Прислушайтесь к советам специалистов по питанию. Наверняка за время праздников вы примете участие не в одном застолье. Друзья, родственники, путешествия – все сопровождается шикарными столами со множеством вкусняшек. Ничего не поделаешь – традиция.

Но все же можно обезопасить свою фигуру и здоровье. Кладите на тарелку небольшое количество еды — ложку-другую салата, ломтик жаркого. Диетологи считают, что на порцию мяса должны приходиться две порции овощей. Возьмите это правило на вооружение. Лучше выбрать запеченную птицу или рыбу.

Жуйте медленно и долго – ощущение сытости придет быстрее. Садитесь поближе к полезным блюдам, чтобы высококалорийная еда не маячила соблазнительно перед глазами. Оставляйте немного еды на тарелке – пустая тарелка для хозяйки что красная тряпка для быка.

Все знают о высокой калорийности алкоголя. Настаивайте на красном сухом вине и высоком узком бокале, из него можно отпивать по глотку, а из широкого и низкого удобнее опрокинуть все сразу. Допускается разбавить вино водой. Помните, что крепкие напитки и сами по себе калорийны, и аппетит усиливают. Хлебнув лишнего, потеряете над собой контроль и навалитесь на закуску.

А сладкая газировка – вообще погибель для фигуры. Есть даже такое понятие – газированный живот. Лучше компотик из сухофруктов или сок.

Правило четвертое. В день праздника обязательно позавтракайте и пообедайте. Целый день воздержания, да еще после бокала шампанского, заставят наброситься на еду. Перед самим застольем съешьте яблоко или банан и запейте стаканом воды.

Правило пятое. Если вы хозяйка застолья, позаботьтесь о снижении калорийности блюд. Традиционный салат оливье можно, к примеру, заправить не майонезом, а йогуртом или сметаной и добавить не колбасу, а куриную грудку. И как гарнир использовать овощи, а не жареную картошку. В качестве десерта приготовьте фруктовую нарезку вместо жирного торта со сливками.

Если же вы идете в гости, приготовьте свое «правильное» блюдо и преподнесите в качестве помощи хозяйке. И своей талии при этом поможете. Накрывая на стол, положите в рот жвачку. Секрет прост: в занятый рот не захочется положить жирный кусочек с блюда.

Правило шестое. Больше двигайтесь. Вряд ли найдутся храбрецы, которые могут заставить себя заняться утренней зарядкой, проснувшись 1 января. Но сжигать калории можно весело: пойти на каток, покататься на лыжах или даже на санках. Или просто погулять по праздничным улицам.

Надеемся, что эти несложные правила помогут провести новогодние каникулы весело и без ущерба фигуре! Желаем счастливого Нового года и Рождества!

Фото с сайта pixabay.com

