«Газпром» в глубоком кризисе: Причины и прогнозы

20:03 30.06.2025

Энергетический гигант накопил 60 миллиардов кубометров нереализованного газа. Кризис «Газпрома» — это не просто временные трудности, а фундаментальный слом модели, которая лежала в основе российской экономики на протяжении десятилетий

О кризисе в «Газпроме» известно давно. Но свежая информация о накопленных «Газпромом» 60 млрд кубометров невостребованного газа, что эквивалентно годовой добыче ОАЭ или утроенному годовому потреблению Польши, является не просто статистическим фактом, а ярким индикатором глубочайших, уже структурных проблем. Это не просто локальные проблемы — это системный кризис, охвативший российский газовый гигант. Этот объем — не просто излишек, а своего рода «мертвый груз», ликвидность которого крайне ограничена без соответствующих рынков и инфраструктуры. Кризис «Газпрома» — это симптом тектонических сдвигов в геополитике и мировой энергетике, ставящих под вопрос не только будущее компании, но и энергетическую стратегию России в целом.

Причины кризиса. Сплетение геополитики, стратегических просчетов и глобальных трендов



1. Геополитический разворот и потеря европейского рынка (ключевой фактор).

Главной и невосполнимой потерей для «Газпрома» стал европейский рынок, на который приходилось до 80% экспорта компании. Этот процесс был спровоцирован несколькими взаимосвязанными событиями.

Конфликт на Украине и санкционная политика. После начала СВО европейские страны, стремясь снизить зависимость от российских энергоносителей, начали активно диверсифицировать поставки. Санкции, хоть и не прямо запрещающие покупку газа, создали атмосферу неопределенности и недоверия.

Подрыв газопроводов «Северный поток». Уничтожение основной экспортной инфраструктуры в Европу окончательно обрезало значительную часть маршрутов поставок, сделав невозможным возврат к прежним объемам даже в случае изменения политической конъюнктуры.

Ускоренная диверсификация ЕС. Евросоюз активно наращивал импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других стран, а также развивал возобновляемые источники энергии и меры по энергоэффективности. Это не временная конъюнктура, а долгосрочная стратегия.

2. Неудачные переговоры с Китаем и стратегическая уязвимость.

«Поворот на Восток», который декларировался Россией на протяжении многих лет, оказался куда более сложным и медленным, чем ожидалось.

Ценовые разногласия и жесткая позиция Китая. Пекин, будучи крупнейшим покупателем энергоносителей, использует свое положение для диктовки условий. Переговоры о втором крупном маршруте («Сила Сибири-2») уперлись в вопросы цены и объемов, причем Китай настаивает на значительно более низких ценах, чем те, что были в контрактах с Европой. Кроме того, Китай имеет доступ к множеству альтернативных источников СПГ и трубопроводного газа из Центральной Азии.

Инфраструктурные барьеры. Строительство новых газопроводов в Китай — это десятилетия и сотни миллиардов долларов инвестиций. Существующая «Сила Сибири-1» имеет ограниченную пропускную способность, не способную компенсировать потерянные европейские объемы.

3. Отсутствие стратегической диверсификации и инертность.

Чрезмерная зависимость от одного рынка. Несмотря на периодические разговоры о диверсификации, «Газпром» и российское правительство долгие годы полагались на стабильность европейского рынка, не создавая альтернативные экспортные мощности в необходимых масштабах.

Низкая эффективность и государственное управление. Будучи государственной монополией, «Газпром» часто не демонстрировал гибкости и адаптивности к быстро меняющимся рыночным условиям. Социальные обязательства, политическое давление и отсутствие конкуренции внутри страны способствовали корпоративной инертности.

4. Глобальные тренды: Энергетический переход и избыток СПГ.

Декарбонизация. Мир движется к снижению выбросов углерода, что в долгосрочной перспективе снижает спрос на ископаемое топливо, включая газ.

Рост рынка СПГ. Глобальный рынок СПГ становится все более конкурентным, предлагая покупателям множество альтернатив и ценовое давление. Россия не смогла быстро нарастить свои мощности по производству СПГ.

Последствия и прогнозы для «Газпрома»



Резкое снижение доходов и прибыли. Потеря европейского рынка привела к обвалу экспортных поступлений. Компания будет вынуждена сокращать инвестиционные программы, возможно, проводить оптимизацию персонала.

Увеличение долговой нагрузки. Накопленный газ не приносит дохода, но требует затрат на хранение и поддержание инфраструктуры.

Деградация газотранспортной системы. Мощности, построенные для Европы, будут простаивать и деградировать, превращаясь из активов в пассивы.

Сокращение добычи. Если не будет новых рынков, «Газпром» будет вынужден значительно сократить объемы добычи, что повлечет за собой переоценку активов и, возможно, их обесценивание.

Если же говорить о последствиях для российской экономики и бюджета, то они тоже ощутимы.

Уменьшение экспортной выручки. Газ был одним из ключевых источников валютных поступлений, а значит, и пополнения бюджета. Его сокращение окажет существенное давление на макроэкономическую стабильность.

Снижение геополитического влияния. Газ больше не является рычагом давления на Европу, что ослабляет позиции России на международной арене.

Необходимость глубокой перестройки энергетической стратегии. России придется искать новые пути использования своего газа — либо путем радикального расширения внутреннего потребления, либо путем создания крупномасштабной газопереработки и производства продуктов с высокой добавленной стоимостью (например, метанола, аммиака, водорода), что требует огромных инвестиций и технологий.

Для мирового энергетического рынка это будет означать перераспределение потоков газа (уход российского газа с европейского рынка ведет к формированию новых логистических цепочек и усилению роли СПГ), усиление позиций новых поставщиков (США, Катар, Австралия и другие страны, наращивающие производство СПГ, получают дополнительные возможности), возможное снижение глобальных цен на газ в долгосрочной перспективе (если новые мощности будут наращиваться быстрее, чем спрос, это может привести к избытку предложения).

Прогнозы и возможные сценарии



Ближайшая перспектива (1-3 года): «Газпром» будет вынужден продолжать сокращение добычи. Проблемы с хранением 60 млрд кубометров будут нарастать. Вероятны новые убытки и государственная поддержка. Попытки нарастить экспорт в Китай через существующие мощности продолжатся, но без радикального прорыва.

Среднесрочная перспектива (3-10 лет): Строительство «Силы Сибири-2» остается под вопросом из-за жесткой позиции Китая. Если проект будет реализован, то на условиях, гораздо менее выгодных для России. Развитие крупнотоннажного СПГ в России будет затруднено из-за санкций на технологии и финансирование. Фокус сместится на внутреннее потребление и глубокую переработку, но это лишь частично поглотит объемы, а создание такой промышленности — десятилетия. «Газпром» будет вынужден адаптироваться к роли поставщика на внутренний рынок с низкой маржинальностью и ограниченным экспортом.

Долгосрочная перспектива (10+ лет): «Газпром» может перестать быть экспортно-ориентированным гигантом в прежнем смысле. Его роль будет трансформироваться: возможно, это будет компания, ориентированная на внутреннее газоснабжение, газопереработку и потенциально водородные проекты. Возвращение на европейский рынок в прежних объемах практически исключено. Накопленный объем газа будет представлять собой серьезную проблему — его утилизация или продажа на новых рынках потребуют колоссальных усилий и затрат, многие из которых будут экономически нецелесообразны.

Кризис «Газпрома» — это не просто временные трудности, а фундаментальный слом модели, которая лежала в основе российской экономики на протяжении десятилетий. Без кардинальной перестройки, диверсификации и адаптации к новым реалиям, компания рискует окончательно утратить свое значение как глобальный энергетический гигант.

Автор: Николай Яременко, главред ИА «РосБалт», доцент Финансового университета при правительстве РФ