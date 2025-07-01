В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков

16:30 1.07.2025

Азербайджанские силовики задержали россиян, причастных к транзиту наркотиков из Ирана, пишут "Ведомости" со ссылкой на агентство Report.

Утверждается, что задержанные являются "членами двух организованных преступных группировок". Помимо предполагаемого транзита наркотиков их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях.

Азербайджанские СМИ распространили видеозапись с задержанными россиянами, на которой у некоторых из них видны следы побоев.

На опубликованных кадрах подозреваемых заставляют идти цепью, а затем на корточках, потом надевают на них наручники и сажают в транспорт. У части из них видны следы крови на одежде и лице, пишут "Вести".