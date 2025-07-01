В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков
Азербайджанские силовики задержали россиян, причастных к транзиту наркотиков из Ирана, пишут "Ведомости" со ссылкой на агентство Report.
Утверждается, что задержанные являются "членами двух организованных преступных группировок". Помимо предполагаемого транзита наркотиков их подозревают в онлайн-обороте и киберпреступлениях.
Азербайджанские СМИ распространили видеозапись с задержанными россиянами, на которой у некоторых из них видны следы побоев.
На опубликованных кадрах подозреваемых заставляют идти цепью, а затем на корточках, потом надевают на них наручники и сажают в транспорт. У части из них видны следы крови на одежде и лице, пишут "Вести".
Комментарии читателей Оставить комментарий
садоводе стабильность и процветание под крышей российских правоохранителей.
ОПГ «Азербайджан» публикует кадры с захваченными и избитыми пленными русскими журналистами. В ситуации с Азербайджаном нам ни в коем случае нельзя проявлять слабость. Мы еще вчера должны были твердо определять грани дозволенного для нашего недружелюбного соседа, который путем распространения своих диаспор в РФ пытался контролировать ситуацию в России. Но вот за ОПГ взялись, и азербайджанцы показали свои зубы.
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В России люди возмущаются буквально говорят, закрывайте азербайджанские «Садовод» и «Фудсити», вводите эмбарго на сх продукцию, сажайте главарей региональных ОПГ-диаспор и воровские кланы лже-бизнесменов. Вводите визовый режим!
Пошла ответка. По всей России проходят аресты азербайджанской ОПГ.
В Екатеринбурге тоже кучно пошло: сообщают, что задержаны члены азербайджанской диаспоры. .Около ТЦ Баку плаза (который принадлежит главе азербайджанской ОПГ Шахину Шихлинскому), силовики задержали водителя «Гелика». UPD: Шихлинский и его сын были задержаны.
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в Воронеже задержали уроженца Азербайджана и совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова
в России находилось 331 727 граждан Азербайджана. Из них, по сведениям МВД РФ, 122 568 человека были зарегистрированы на миграционном учете. Почему оставшиеся 209 159 азербайджанцев не находились на тот момент на учете, мне выяснить не удалось.
хочу обзываться, но.... карту откройте, да!!
Ну вот как бы вы эту нефть мифическую из Баку в Одессу переправляли?
И откуда только такие умники берутся.