Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тыс. наличными
Президент России Владимир Путин запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, превышающими эквивалент $100 тыс.,пишет РБК.
Исключением будут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иных документов, перечень которых устанавливается Правительством».
Тем же указом с 1 мая запрещается вывоз за рубеж аффинированного золота в слитках весом более 100 г. Мера не затронет случаи:
- вывоза золота в страны ЕАЭС через аэропорты столичного авиаузла Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорт Владивостока (Кневичи) при наличии заключения (разрешительного документа) Федеральной пробирной палаты;
- вывоза золота в страны, не входящие в ЕАЭС, физическими лицами с заключением Федеральной пробирной палаты через пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Кневичи;
- вывоза золота юрлицами и индивидуальными предпринимателями в страны, не входящие в ЕАЭС.
