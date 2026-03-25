Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тыс. наличными

Президент России Владимир Путин запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, превышающими эквивалент $100 тыс.,пишет РБК.

Исключением будут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иных документов, перечень которых устанавливается Правительством».

Тем же указом с 1 мая запрещается вывоз за рубеж аффинированного золота в слитках весом более 100 г. Мера не затронет случаи:

  • вывоза золота в страны ЕАЭС через аэропорты столичного авиаузла Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорт Владивостока (Кневичи) при наличии заключения (разрешительного документа) Федеральной пробирной палаты;
  • вывоза золота в страны, не входящие в ЕАЭС, физическими лицами с заключением Федеральной пробирной палаты через пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Кневичи;
  • вывоза золота юрлицами и индивидуальными предпринимателями в страны, не входящие в ЕАЭС.
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Иран ударил по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре
Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Коллаж © KM.RU
США против Ирана: югославско-ливийский сценарий
В США назвали страны, являющиеся главной угрозой безопасности
Избранное
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 1» (интернет-релиз)
«Россия сейчас остается единственной страной на планете, где белая европеоидная раса исповедует традиционные ценности»
Manimal «Purgatorio»
БеZ Б feat. Потомучто «Орбита» (интернет-сингл)
«Абвиотура» раскрыла секрет старинной казачьей песни
Юта с оркестром, 25 марта, ГКД
Премия Cup Of Madness, 14 ноября, «16 Тонн Арбат»
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
«Светский принцип устройства России чем дальше, тем настойчивее попирает само же государство»
musica di strada «Московский альбом» (интернет-релиз)
Тишаны «Сознание» (кассетное переиздание с бонусами)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации