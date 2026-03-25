Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тыс. наличными

Президент России Владимир Путин запретил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, превышающими эквивалент $100 тыс.,пишет РБК.

Исключением будут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие денег со счетов тех, кто их вывозит, или «иных документов, перечень которых устанавливается Правительством».

Тем же указом с 1 мая запрещается вывоз за рубеж аффинированного золота в слитках весом более 100 г. Мера не затронет случаи: