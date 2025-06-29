Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

19:19 29.06.2025

Женщины слишком многого хотят и требуют в современных реалиях, они не хотят быть «в тени» мужчин, при том что Богом сотворено, что муж — «человек», а жена — «помощница ему», заявил протоиерей Андрей Ткачев. Видео выступления опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Об этом надо молиться, чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом, потому что за спиной всякого успешного мужчины стоит мудрая женщина, которая не хочет светиться и вылазить из-под мужчины. <...> Она с удовольствием стоит за его спиной и помогает ему», — цитирует Ткачева РБК.

По его мнению, таким качествам соответствует жена офицера — это «умный человек, знающий свое место, который умеет ждать, умеет придушить свои требования ради высшей цели, умеет молиться за мужа».

Но «если женщина надышалась этим угарным газом современной цивилизации», если у нее «фантазии заработать денег» и «быть звездами», то это будет не такая жена, как выше описал священник. Соответственно, ей не стать супругой офицера, но директора рынка — может быть.

Ткачев считает, что сейчас время, когда женщинам «вложили в уши, что они» «чего-то достойные, чего-то большего, и вот они начинают искать, чего же они достойные». «И вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные», — отметил протоиерей.

«Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему. <...> Потребительство, мечты, фантазии удовлетворенной жизни, желания большего, лучшего, раздраженность на то, что этого большего нету, потом, в конце концов, потом будут измены, и вот это все, развал, оно же приходит на место безбожия», — заключил он.