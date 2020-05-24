Полезные осенние ягоды
Ведь большинство востребованных фруктов – явление сезонное. Поэтому после лета, богатого на разные фрукты и овощи, наступает период авитаминоза. Но мудрые люди пополняют свои энергетические запасы с помощью облепихи, калины, клюквы.
Из плодов этих растений можно приготовить много вкусных напитков и блюд. С каждым годом все больше людей отдают предпочтение народным методам борьбы с авитаминозом.
Содержание статьи
1. Краткая характеристика облепихи и клюквы
2. Преимущество использование облепихи
3. Полезные и лечебные свойства клюквы
4. Противопоказание в применении
5. Рекомендации к употреблению
Краткая характеристика облепихи и клюквы
Это декоративные растении, которые растут как кустарники, в основному возле берегов водоемов, не требуют специальных условий развития. Плоды – оранжевые и красные ягоды, созревают осенью, стабильные по отношению к погодным условиям. Урожай способен выдержать даже первый мороз, что делает его еще привлекательным для пищевой промышленности.
В основном они зарекомендовали себя как традиционное составляющие напитков и десертов. Но последнее время актуальным является их использование в народной медицине.
Преимущество использование облепихи
Считается, что она – священный плод в Гималаях, ведь традиционно используется в китайской медицине.
Главные достоинства:
1. Высокое содержание витаминов группы В: В1, В2, В6.
2. Содержание витамина С. Его концентрация гораздо больше, чем в цитрусовых. Врачи рекомендуют ежедневное употребления продукта при сезонных простудах.
3. Наличие витамина Е оберегает тело од преждевременного старение. Поэтому, рекомендуется всем женщинам репродуктивного возраста.
4. В плодах малой процент сахарозы, но огромное количество фруктозы.
5. Ежедневное питание нормализует роботу нервной системы, это обусловлено содержаниям серотонина.
6. В составе есть микроэлементы, дубильные вещества, аминокислоты.
7. Сохраняет полезность в замороженном и консервированном состояниях.
8. Облепиховое масло используют при лечении проблемной кожи. Внутрь его можно применять при профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта
9. В косметологии используют, как питательное масло для волос и маски лица.
10. Возможность приготовления огромного количества блюд. Особенно популярный облепиховый чай. Он зарекомендовал себя как успокоительный.
Полезные и лечебные свойства клюквы
1. В народе часто растение называют «природным антибиотиком». Ведь она имеет огромный запас необходимых для организма веществ. Огромное количество витамина C – поднимает иммунитет при простудных заболеваниях. Содержание витамина А полезное для укрепления зрения. Также эти плоды имеют в составе витамины группы В, К.
2. Высокое содержание органических кислот: лимонной, яблочной, щавелевой, олеиновой. Они укрепляют иммунитет и отвечают за поддержания нужного кислотного баланса.
3. Необходимые для жизни макроэлементы и микроэлементы: фосфор, железо, калий, магний, йод и прочее.
4. Ягоды не портят фигуру, они содержать только «положительный сахар»: фруктозу и глюкозу. Этот факт разрешает подкрепляться ими людям с нарушениями обмена веществ.
5. Частое употребление обеспечивает надежную охрану од вирусных заболеваний. Ведь химический состав имеет танин, который уничтожает вирусные инфекции.
6. Пользуется огромным спросом в кулинарии. Она долго сохраняется при комнатных температурах и в замороженном состоянии. Принято с ней готовить самый популярный соус к мясу. Свежеприготовленный морс считается одним из востребованных напитков зимы. Также ее часто применяют при приготовлении десертов.
7. Она способна понизить уровень холестерина в крови.
8. Укрепление сосудов.
9. Оберегает од тромбозов.
10. Активно борется с воспалительными процессами.
11. Улучшает трудоспособность и стойкость нервной системы.
12. Омолаживает тело за счет освобождения од свободных радикалов.
13. Прекрасное средство для косметических процедур в домашних условиях: укрепления ногтевой пластины, структуры волос и лечения од сыпи на коже.
Противопоказание в применении
Растения действительно очень полезные для человеческого организма. Их активно можно использовать, как в пищу, так и с лечебными целями. Но всегда нужно помнить, что можно и помогает одному, не всегда применяется к остальным.
Перед тем, как начать лечение самостоятельно, всегда нужно исключить всевозможные риски.
Ограничения в использовании облепихи:
• Индивидуальная непереносимость к ней способствует возникновению аллергических реакций.
• Не использовать при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
• Категорически не разрешено при язве, через огромное содержание органических кислот.
Ограничения при питании клюквой:
• Известно, что запрещено употреблять в случаи применения препаратов, которые уменьшают сворачивание крови.
• Нельзя совмещать с продуктами с огромным содержанием щавелевой кислоты. В результате возможное возникновение мочекаменной болезни.
• При индивидуальной непереносимости, употребление строго контролируется.
• При гастрите, питание ягодами строго противопоказано.
Рекомендации к употреблению
Действительно ценность этих растений доказана многими годами. Но их употребление имеет и иную сторону. При их использовании всегда нужно соблюдать меру. Ведь даже очень востребованное вещество для человеческого организма в переизбыток приводить к плохим последствиям.
Обязательно исключайте из своего рациона эти продукты при возникновении проблем желудочно-кишечного тракта или аллергической реакции.
Проанализировав преимущества и недостатки каждого из плодов, можно сделать итог об их важности для населения. Но стоить отметить, выбирая между них, полезнее все-таки клюква. Она не только омолаживает организм, насыщает основными элементами и энергией, но и активно способствует укреплению иммунитета. Именно это делает ее лидером, среди остальных ягод в сезон авитаминоза.
Рекомендовано употреблять клюкву ежедневно за приемом пищи.
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