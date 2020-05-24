Полезные осенние ягоды

20:59

Облепиха и клюква – это действительно самые полезные ягоды осени

Ведь большинство востребованных фруктов – явление сезонное. Поэтому после лета, богатого на разные фрукты и овощи, наступает период авитаминоза. Но мудрые люди пополняют свои энергетические запасы с помощью облепихи, калины, клюквы.

Из плодов этих растений можно приготовить много вкусных напитков и блюд. С каждым годом все больше людей отдают предпочтение народным методам борьбы с авитаминозом.

Содержание статьи

1. Краткая характеристика облепихи и клюквы

2. Преимущество использование облепихи

3. Полезные и лечебные свойства клюквы

4. Противопоказание в применении

5. Рекомендации к употреблению

Краткая характеристика облепихи и клюквы



Это декоративные растении, которые растут как кустарники, в основному возле берегов водоемов, не требуют специальных условий развития. Плоды – оранжевые и красные ягоды, созревают осенью, стабильные по отношению к погодным условиям. Урожай способен выдержать даже первый мороз, что делает его еще привлекательным для пищевой промышленности.

В основном они зарекомендовали себя как традиционное составляющие напитков и десертов. Но последнее время актуальным является их использование в народной медицине.

Преимущество использование облепихи



Считается, что она – священный плод в Гималаях, ведь традиционно используется в китайской медицине.

Главные достоинства:

1. Высокое содержание витаминов группы В: В1, В2, В6.

2. Содержание витамина С. Его концентрация гораздо больше, чем в цитрусовых. Врачи рекомендуют ежедневное употребления продукта при сезонных простудах.

3. Наличие витамина Е оберегает тело од преждевременного старение. Поэтому, рекомендуется всем женщинам репродуктивного возраста.

4. В плодах малой процент сахарозы, но огромное количество фруктозы.

5. Ежедневное питание нормализует роботу нервной системы, это обусловлено содержаниям серотонина.

6. В составе есть микроэлементы, дубильные вещества, аминокислоты.

7. Сохраняет полезность в замороженном и консервированном состояниях.

8. Облепиховое масло используют при лечении проблемной кожи. Внутрь его можно применять при профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта

9. В косметологии используют, как питательное масло для волос и маски лица.

10. Возможность приготовления огромного количества блюд. Особенно популярный облепиховый чай. Он зарекомендовал себя как успокоительный.

Полезные и лечебные свойства клюквы



1. В народе часто растение называют «природным антибиотиком». Ведь она имеет огромный запас необходимых для организма веществ. Огромное количество витамина C – поднимает иммунитет при простудных заболеваниях. Содержание витамина А полезное для укрепления зрения. Также эти плоды имеют в составе витамины группы В, К.

2. Высокое содержание органических кислот: лимонной, яблочной, щавелевой, олеиновой. Они укрепляют иммунитет и отвечают за поддержания нужного кислотного баланса.

3. Необходимые для жизни макроэлементы и микроэлементы: фосфор, железо, калий, магний, йод и прочее.

4. Ягоды не портят фигуру, они содержать только «положительный сахар»: фруктозу и глюкозу. Этот факт разрешает подкрепляться ими людям с нарушениями обмена веществ.

5. Частое употребление обеспечивает надежную охрану од вирусных заболеваний. Ведь химический состав имеет танин, который уничтожает вирусные инфекции.

6. Пользуется огромным спросом в кулинарии. Она долго сохраняется при комнатных температурах и в замороженном состоянии. Принято с ней готовить самый популярный соус к мясу. Свежеприготовленный морс считается одним из востребованных напитков зимы. Также ее часто применяют при приготовлении десертов.

7. Она способна понизить уровень холестерина в крови.

8. Укрепление сосудов.

9. Оберегает од тромбозов.

10. Активно борется с воспалительными процессами.

11. Улучшает трудоспособность и стойкость нервной системы.

12. Омолаживает тело за счет освобождения од свободных радикалов.

13. Прекрасное средство для косметических процедур в домашних условиях: укрепления ногтевой пластины, структуры волос и лечения од сыпи на коже.

Противопоказание в применении



Растения действительно очень полезные для человеческого организма. Их активно можно использовать, как в пищу, так и с лечебными целями. Но всегда нужно помнить, что можно и помогает одному, не всегда применяется к остальным.

Перед тем, как начать лечение самостоятельно, всегда нужно исключить всевозможные риски.

Ограничения в использовании облепихи:

• Индивидуальная непереносимость к ней способствует возникновению аллергических реакций.

• Не использовать при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

• Категорически не разрешено при язве, через огромное содержание органических кислот.

Ограничения при питании клюквой:

• Известно, что запрещено употреблять в случаи применения препаратов, которые уменьшают сворачивание крови.

• Нельзя совмещать с продуктами с огромным содержанием щавелевой кислоты. В результате возможное возникновение мочекаменной болезни.

• При индивидуальной непереносимости, употребление строго контролируется.

• При гастрите, питание ягодами строго противопоказано.

Рекомендации к употреблению



Действительно ценность этих растений доказана многими годами. Но их употребление имеет и иную сторону. При их использовании всегда нужно соблюдать меру. Ведь даже очень востребованное вещество для человеческого организма в переизбыток приводить к плохим последствиям.

Обязательно исключайте из своего рациона эти продукты при возникновении проблем желудочно-кишечного тракта или аллергической реакции.

Проанализировав преимущества и недостатки каждого из плодов, можно сделать итог об их важности для населения. Но стоить отметить, выбирая между них, полезнее все-таки клюква. Она не только омолаживает организм, насыщает основными элементами и энергией, но и активно способствует укреплению иммунитета. Именно это делает ее лидером, среди остальных ягод в сезон авитаминоза.

Рекомендовано употреблять клюкву ежедневно за приемом пищи.

Фото с сайта pixabay.com