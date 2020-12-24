Натяжные потолки недорого? Вся правда и мифы

02:11 24.12.2020

Дешевое полотно не может быть качественным

Можно ли купить натяжные потолки недорого? Да, конечно, только если выбрать определенное полотно и простой дизайн. Тогда и материал, и работа будут относительно дешевыми. Но об этом расскажем в другой статье. А сейчас поговорим о том, почему стоит не доверять слишком заманчивым предложениям. А разобраться с этим нам помогут специалисты компании «Элит Строй», которая на протяжении уже долгих лет занимается установкой натяжных потолков в Москве и Московской области.

Работа не в счет?

Если на каком-то сайте увидите очень привлекательное предложение,например, стоимость квадратного метра полотна в 50 рублей, не спешите звонить и оформлять заказ. Это просто маркетинговый ход с целью захватить ваше внимание. На деле подобной стоимости на натяжную конструкцию не существует. В самом лучшем случае это будет квадрат самого дешевого и некачественного полотна из пленки, стоимость которого в дальнейшем вырастет ощутимо за счет дополнительных расходов. Ведь в отделку потолка входит не только полотно, но и расходные материалы, монтаж и установка натяжного полотна. Вот почему, чтобы грамотно распределить свой бюджет, вы сначала узнайте, сколько точно будет стоить установка под ключ. Для этого расспросите менеджера или пригласите на замер специалиста от заинтересовавшей вас фирмы. В компании «Элит Строй», например, такие специалисты выезжают на замер бесплатно.

А после обмера и выяснения расходов запишите все параметры в договор. Только так.

Дешевое полотно не может быть качественным

Да, цена напрямую связана с производителем. Не может европейское полотно стоить менее 700 рублей за метр. Если вам предлагают полотно по 200-300, то практически наверняка это обман покупателя. Потому что в Европе таких низких цен нет, и высокая закупочная стоимость натяжных потолков диктуется сложностью их технологии, качеством товара, большими гарантийными сроками.

А вот дешевую китайскую пленку купить за такую цену вполне возможно. Так что прежде чем заказывать, пройдитесь по сайтам других компаний, изучите рынок.

Глазом не отличить

Проблема еще и в том, что порой дорогой немецкое или французское полотно часто визуально не отличается от китайской дешевки. Разве что запах может выдать подделку. Тогда вы спросите, зачем платить за Европу, если ее не видно? Да, различия могут увидеть и понять специалисты — они в более удобном монтаже, большей прочности и одновременно податливости полотна. А для потребителя качество выражается в долговечности, в простоте ухода, плотности, звукоизоляции и прочих достоинствах. Но только для того, чтобы вы не ошиблись и не доверились безответственным жуликам-установщикам, надо выбирать компанию. Бригада шабашников, которая работает с телефона, не станет переживать за свой авторитет. Низкая цена — ее первое и единственное конкурентное преимущество. Вот почему обращаться стоит в проверенные и известные компании, проработавшие на рынке не один год.

Как выбрать компанию?

Чем ниже заработная плата работников, тем меньше квалификации у них. Это закон, ведь за низкую плату серьезные и конкурентные мастера работать не будут. Вот почему опять же цена на хорошую установку не может быть очень уж низкой. Разве что компания проводит какую-то акцию или в рамках программы лояльности премирует своих постоянных клиентов. Поэтому, выбирая фирму-установщика, смотрите не только на цену н сайте, но и на такие параметры:

сколько лет работает на рынке;

имеет ли свой производственный участок;

каково качество и обновляемость сайта;

наличие обратной связи;

наличие официального договора;

гарантии.

И, конечно, не гонитесь за очень уж откровенной дешевизной. Дешевым сыр бывает вы знаете где…

Контакты компании:

Сайт: https://www.potolokelite.ru/

Телефон: +7 (495) 125-35-70