Tiffany покупают самый большой бриллиант в истории бренда

Колье будет представлено публике в 2022-м году

Компания Tiffany & Co. переосмыслит свое знаменитое архивное колье 1939 года. 

Как пишет Vogue, колье было приобретено на Всемирной выставке в Квинсе в 1939 году. Центральным камнем украшения был массивный аквамарин. Теперь же компания планирует заменить камень на огромный овальный бриллиант весом более 80 карат.

Бриллиант был добыт в Ботсване, и это редчайший экземпляр. Его чистота совершенна – IF (internally flawless, внутренне безупречный).

Отмечается, что данный бриллиант станет крупнейшим в истории бренда, даже больше легендарного Tiffany Diamond. Таким образом данное колье станет самым дорогим украшением ювелирной марки.

Колье будет представлено публике в 2022-м году на открытии флагманского бутика Tiffany & Co. после реновации.

«Нет способа лучше отметить открытие обновленного магазина Tiffany, чем представить это невероятное колье, которое стало одним из наших самых знаменитых украшений, когда двери флагмана на углу 57-й улицы и Пятой авеню открылись в первый раз», — прокомментировала сообщение главный геммолог Tiffany & Co Виктория Рейнольдс. 

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