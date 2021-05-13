То самое, что вы не знали про пиццу

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Покажите мне человека, который бы не любил пиццу. 

Действительно, таких людей очень мало, ведь пицца сейчас – это не только итальянское блюдо, оно приобрело популярность во всем мире. Однако, мало людей задумывались о том, как она вообще появилась на свет. В этой статье мы поговорим про историю возникновения пиццы. Уверены, после этого вы обязательно захотите заказать пиццу.

История возникновения пиццы

Нужно сказать, что пицца – это продукт, истоки которого корнями уходят в глубокую древность. Первоначально это были просто лепешки, внутри которых находилась какая-либо начинка. Есть предположение, что фокачча – это прототип современной пиццы, ведь именно римляне стали активно употреблять такой плоский хлеб с начинкой. Слово pizza появилось в 997 году и стало активно распространяться по всей Италии.
Но пицца, в классической ее понимании, появилась только лишь в семнадцатом веке, когда в итальянском городе Неаполь впервые в фоккачу добавили томаты.
В Италии пицца стала популярна только потому, что в 19 веке произошла массовая эмиграция итальянцев. После Второй Мировой войны пицца распространилась по всему миру в связи с оккупацией американских войск территорий Италии. Именно американцы распространили пиццу и сделали ее мировым блюдом.

Интересные факты

Существует так называемый «эффект пиццы», принцип которого базируется на отдельных составляющих культурной прослойки каких-либо наций или народностей, которые были вынуждены оказаться в неродной социальной среде, подверглись метаморфозам, и затем вернулись в первоначальную культуру. Именно в 1970 году Бхарати (антрополог) предложил концепцию социального феномена, который базируется на популярности и истории пиццы. Так как первоначально пицца на своей родине – это простая лепешка, еда для бедных. Однако после того, как она стала популярной в США, после ее многочисленных модификаций, пицца стала не только мировым блюдом, в Италии она стала считаться деликатесом.
 

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