Что такое часовой ломбард?

Бывают моменты в жизни, когда экстренно нужны деньги.

 Причин получения денежных средств может быть много, но путей решения – единицы. В этой статье мы поговорим про часовые ломбарды в Москве и про то, что такое ломбард в целом.

Что такое ломбард?

Под деятельностью ломбардов подразумевается деятельность коммерческих организаций, которая специализируется на выдаче краткосрочного займа под залог какого-либо имущества. Отличаются ломбарды от банков тем, что процесс получения займа занимает меньше времени, нет бюрократического момента с документами и оформлением.

Часовой ломбард

На примере организации «Хронографъ» рассмотрим все нюансы часового ломбарда. Специализация ломбарда - швейцарские часы лакшери класса и брендовые ювелирные изделия! Можно выделить несколько основных услуг, которые предоставляет данное заведение:
1. Выкуп швейцарских часов. Работать с копиями – непрофессионально, поэтому компания «Хронографъ» предоставляет только оригинальные элитные швейцарские часы таких брендов, как Rolex, Patek Philippe, Cartier и так далее. В ломбарде часов все модели проходят экспертизу на подлинность;
2. Продажа и кредит под залог швейцарских часов. Обладать таким элитным аксессуаром, как швейцарские часы, – это большая ценность, поэтому компания предоставляет достаточно хорошие кредитные и выкупные условия для клиентов. Большим плюсом является то, что оценка имущества проходит на глазах у клиента, а стоимость изделия и сделки обсуждаются в моменте.
3. Работа профессионалов. Часовые мастера высокого уровня – это профессионалы, которые должны постоянно повышать свои умения и квалификацию. Специалисты из ломбарда «Хронографъ» получают курсы повышения квалификации в Швейцарии. То же самое можно сказать про работу обслуживающего персонала – специалисты помогут оформить сделку прозрачно для клиента, а процесс оформления осуществляется на выгодных условиях для всех сторон.
4. Ремонт часов. Одним из преимуществ данного ломбарда является то, что именно в нем, в случае поломки часов, можно осуществить высококачественный ремонт изделия. Высокий уровень сервисного центра определяется наличием современного и технологичного оборудования и профессиональной команды, учившейся в Швейцарии.

Ломбард часов в Москве на Арбате – это государственная лицензия, наличие базы довольных постоянных клиентов и УТП, а также сочетание качественной работы с самыми выгодными условиями на данный момент в Москве.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Во время подписания Мюнхенского соглашения
«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
В Екатеринбурге прошел запрещенный властями многотысячный крестный ход
Территория СССР © KM.RU
В Советском Союзе дружбу народов укреплял КГБ
Избранное
«Формируется некая новая "ось", имеющая явно антикитайскую направленность, куда вовлекаются в первую очередь англоязычные страны»
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Что такое склероз?
Бандеровцы из Тарусы
ОГЭ убивает наших детей
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы
Сергей Бондарчук не делал никаких движений в сторону власти
Нюансы весеннего призыва: дезинфекция, вакцинация, контроль
Оружие будущего создается сегодня