Что такое часовой ломбард?

13:55 20.07.2021

Бывают моменты в жизни, когда экстренно нужны деньги.

Причин получения денежных средств может быть много, но путей решения – единицы. В этой статье мы поговорим про часовые ломбарды в Москве и про то, что такое ломбард в целом.

Что такое ломбард?

Под деятельностью ломбардов подразумевается деятельность коммерческих организаций, которая специализируется на выдаче краткосрочного займа под залог какого-либо имущества. Отличаются ломбарды от банков тем, что процесс получения займа занимает меньше времени, нет бюрократического момента с документами и оформлением.

Часовой ломбард

На примере организации «Хронографъ» рассмотрим все нюансы часового ломбарда. Специализация ломбарда - швейцарские часы лакшери класса и брендовые ювелирные изделия! Можно выделить несколько основных услуг, которые предоставляет данное заведение:

1. Выкуп швейцарских часов. Работать с копиями – непрофессионально, поэтому компания «Хронографъ» предоставляет только оригинальные элитные швейцарские часы таких брендов, как Rolex, Patek Philippe, Cartier и так далее. В ломбарде часов все модели проходят экспертизу на подлинность;

2. Продажа и кредит под залог швейцарских часов. Обладать таким элитным аксессуаром, как швейцарские часы, – это большая ценность, поэтому компания предоставляет достаточно хорошие кредитные и выкупные условия для клиентов. Большим плюсом является то, что оценка имущества проходит на глазах у клиента, а стоимость изделия и сделки обсуждаются в моменте.

3. Работа профессионалов. Часовые мастера высокого уровня – это профессионалы, которые должны постоянно повышать свои умения и квалификацию. Специалисты из ломбарда «Хронографъ» получают курсы повышения квалификации в Швейцарии. То же самое можно сказать про работу обслуживающего персонала – специалисты помогут оформить сделку прозрачно для клиента, а процесс оформления осуществляется на выгодных условиях для всех сторон.

4. Ремонт часов. Одним из преимуществ данного ломбарда является то, что именно в нем, в случае поломки часов, можно осуществить высококачественный ремонт изделия. Высокий уровень сервисного центра определяется наличием современного и технологичного оборудования и профессиональной команды, учившейся в Швейцарии.

Ломбард часов в Москве на Арбате – это государственная лицензия, наличие базы довольных постоянных клиентов и УТП, а также сочетание качественной работы с самыми выгодными условиями на данный момент в Москве.

