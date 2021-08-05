Коротко про ландшафтный дизайн
Люди воспринимают данное занятие достаточно несерьезным, однако – это совершенно не так. В этой статье мы поговорим про то, что такое ландшафтный дизайн и зачем он нужен. Более подробную информацию можно найти на сайте https://am-agro.ru/
Что такое ландшафтный дизайн
Под ландшафтным дизайном подразумевается деятельность, связанная с грамотным построением планировки и высаживанием растений на определенной территории. Одной из главных задач такой работы является сделать гармоничным и красивым участок земли, чтобы это сочеталось с инфраструктурой здания, а также максимально сгладить возникающие урбанизационные конфликты с природой. В основном от неграмотной и дилетансткой работы по "облагораживанию", страдают растения и окружающая прирожа.
Чем занимаются ландшафтные дизайнеры?
У ландшафтного дизайнера появляются много задач и проблем, которые нужно решать на участке земли. Деятельность такого дизайнера заключается в следующих моментах:
1. Выбор стилистического направления потенциального сада: при этом составляются многочисленные эскизы, создаются планы, связанные с благоустройством и озеленением придомового (и не только) участка;
2. Создание 3D-плана проекта в специальных программах. Это нужно для того, чтобы заказчик наглядно смог посмотреть фронт задач, чтобы потенциально не возникли противоречия в ходе работы;
3. Составление следующих видов документации: схемы дренажной системы; план расположения растительности; план разбивки участка, в котором отображены возможные дороги, зоны отдыха и так далее; перечень растений; проект размещения света; смета;
Также, любой ландшафтный дизайнер предоставляет документ, в котором прописаны все этапы работы и сроки их выполнения. Даже зная все моменты и нюансы ландшафтного дизайна, прочитанные в Интернете, сделать самостоятельно красивый сад не получится, ведь это требует наличия профессиональных навыков.
Какие стили ландшафтного дизайна существуют?
Существует огромное количество стилей, которые можно разделить на две категории: исторически сложившиеся и современные.
Стили в дизайне сада условно можно разделить на исторически сложившиеся и современные.
1. Классический стиль, он же регулярный.
2. Природный стиль. Выглядит максимально естественно и натурально.
3. Кантри. Грубо говоря, такой сад будет выглядеть по всем канонам местного фольклора.
4. Китайский стиль, состояющий из элементов архитектуры, которые, в своем роде, являются символами.
5. Мавританский, или же мусульманский сад.
6. Модерн.
7. Хайтек – комфорт, гармония, современность;
8. Минимализм – лаконичность и простота;
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