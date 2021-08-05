Коротко про ландшафтный дизайн

20:31 5.08.2021

Многие люди мечтают о собственном дачном участке, однако не все осознают, что помимо облагораживания дома, нужно заниматься оформлением прилегающего к нему участка.

Люди воспринимают данное занятие достаточно несерьезным, однако – это совершенно не так. В этой статье мы поговорим про то, что такое ландшафтный дизайн и зачем он нужен. Более подробную информацию можно найти на сайте https://am-agro.ru/

Что такое ландшафтный дизайн

Под ландшафтным дизайном подразумевается деятельность, связанная с грамотным построением планировки и высаживанием растений на определенной территории. Одной из главных задач такой работы является сделать гармоничным и красивым участок земли, чтобы это сочеталось с инфраструктурой здания, а также максимально сгладить возникающие урбанизационные конфликты с природой. В основном от неграмотной и дилетансткой работы по "облагораживанию", страдают растения и окружающая прирожа.

Чем занимаются ландшафтные дизайнеры?

У ландшафтного дизайнера появляются много задач и проблем, которые нужно решать на участке земли. Деятельность такого дизайнера заключается в следующих моментах:

1. Выбор стилистического направления потенциального сада: при этом составляются многочисленные эскизы, создаются планы, связанные с благоустройством и озеленением придомового (и не только) участка;

2. Создание 3D-плана проекта в специальных программах. Это нужно для того, чтобы заказчик наглядно смог посмотреть фронт задач, чтобы потенциально не возникли противоречия в ходе работы;

3. Составление следующих видов документации: схемы дренажной системы; план расположения растительности; план разбивки участка, в котором отображены возможные дороги, зоны отдыха и так далее; перечень растений; проект размещения света; смета;

Также, любой ландшафтный дизайнер предоставляет документ, в котором прописаны все этапы работы и сроки их выполнения. Даже зная все моменты и нюансы ландшафтного дизайна, прочитанные в Интернете, сделать самостоятельно красивый сад не получится, ведь это требует наличия профессиональных навыков.

Какие стили ландшафтного дизайна существуют?

Существует огромное количество стилей, которые можно разделить на две категории: исторически сложившиеся и современные.

Стили в дизайне сада условно можно разделить на исторически сложившиеся и современные.

1. Классический стиль, он же регулярный.

2. Природный стиль. Выглядит максимально естественно и натурально.

3. Кантри. Грубо говоря, такой сад будет выглядеть по всем канонам местного фольклора.

4. Китайский стиль, состояющий из элементов архитектуры, которые, в своем роде, являются символами.

5. Мавританский, или же мусульманский сад.

6. Модерн.

7. Хайтек – комфорт, гармония, современность;

8. Минимализм – лаконичность и простота;



