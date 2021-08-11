Производителя кукол Барби обвинили в расизме

12:27 11.08.2021

Компания Mattel подверглась обвинениям в расизме. Как пишет Daily Mail, критику вызвала новая инклюзивная линейка кукол Барби, посвященная летним Олимпийским играм в Токио.

Новая коллекция кукол является частью официальных товаров "Токио-2020". Первая кукла была выпущена в феврале 2020 года, однако активная рекламная кампания началась со стартом Олимпиады.

Коллекция включает в себя пять кукол, представляющих новые виды спорта, добавленные в Олимпиаду: софтбол, скалолазание, скейтбординг, карате и серфинг. Каждая кукла обладает своим оттенком кожи и формой тела, которые повторяют особенности той или иной расы.

Однако, как отметили пользователи, среди кукол не нашлось места представительнице азиатской культуры. Пользователи усмотрели в этом оскорбление, так как сама Олимпиада проходила в Японии. Некоторые даже заявили, что прекратят покупать продукцию Mattel.