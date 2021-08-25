Зачем нужна дезинфекция помещения?

13:43 25.08.2021

Чистота – это залог здоровья.

Стоит уделять внимание дезинфекции помещения, ведь именно такие действия обеспечивают безопасность всех проживающих. В этой статье мы поговорим про центр дезинфекции, а так же ответим на вопрос, зачем же все таки нужна дезинфекция.

Что такое дезинфекция?

Под дезинфекцией подразумеваются противоэпидемические мероприятия, нацеленные на уничтожение различных патогенных микроорганизмов, обитающих на поверхностях предметов быта, инструментов, человеческой кожи, а также в воздухе и воде.

Типы дезинфекционных работ

Любые инфекции боятся повышенных и пониженных температур, а также химии и лучевого воздействия. Поэтому, дезинфекцию можно разделить на несколько категорий:

1. Механическая. К ней относятся, казалось бы, простые действия – проветривание помещение, стирка одежды и мебели, влажная и сухая уборка. Такой тип дезинфекции простой и удобный для всех. Однако, к сожалению, полностью «убить» всю бациллу не получится этим способом, поэтому для наилучшего эффекта рекомендуется сочетать механический тип дезинфекции с физическим или химическим.

2. Физическая. Под физической дезинфекцией подразумевается способы обработкой УФ ламп и кипячение. То есть, она подразумевает применение разного типа температурных режимов, и обработку ультрафиолетом. Хочется отметить, что раньше в медицинских учреждениях использовалось кварцевание, сейчас же применяются облучатели-рециркуляторы.

3. Химическая. Такой способ базируется на уничтожении бактерий и вирусов путем применения специальных химических веществ с добавлением хлора, спирта, перекиси водорода, формалина и мыльного раствора.

Существует основная причина проведения дезинфекционных работ – это ликвидация инфекций любого плана для того, чтобы обезопасить максимально человеческие условия труда. В Москве вы можете найти массу компаний, занимающихся дезинфекцией помещения. Там работают специалисты и профессионалы, выполняющие свои обязанности быстро и качественно. Заказать услугу можно в режиме онлайн на сайте.

