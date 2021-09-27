Мебель SK Design: стиль и качество по доступной цене

23:32 27.09.2021

Дизайнерская мебель не только смотрится эстетично, но и служит в течение долгих лет.

С ее помощью можно преобразить любое помещение, сделать его не просто стильным, а практичным и уютным. Рассмотрим, к примеру, мебель компании SK Design, которая работает с 2012 года. Магазины этой фабрики представлены в 4 городах нашей страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре.

И компания активно развивается: 5000 м2 производственных площадей в Северной столице, 450 сотрудников в штате, более 1000 единиц продукции в месяц, в ближайших планах – открытие шоурума в Новосибирске. Покупателям SK Design предлагает 60 коллекций мягкой и 20 коллекций столярных изделий и корпусной мебели.

Особенности производства мебели SK Design

В каталоге бренда представлены диваны и кровати, столы и стулья, кресла и пуфы, тумбы и комоды. Компания в течение 10 лет выстраивала долгосрочные отношения с надежными поставщиками обивочных материалов, фурнитуры и механизмов, поэтому сегодня гарантирует высокое качество продукции.

В отзывах покупатели SK Design отмечают, что мебель прекрасно смотрится как в классическом интерьере, так и в современных, необычно оформленных помещениях. И такие отзывы о мебели SK Design вполне закономерны, ведь к производственному процессу в этой компании относятся очень серьезно. Судите сами:

Фабрика занимается не только изготовлением, но и проектированием. Команда дизайнеров постоянно работает над расширением ассортимента: совершенствуют уже существующие модели, создают новые линейки. Богатый ассортимент материалов позволяет делать мебель, способную заинтересовать самого притязательного покупателя. В коллекции – более 100 материалов для обивки. Корпусная мебель представлена 4 расцветками дерева и 8 цветами эмали. На всех кроватях предусмотрены вместительные ящики для хранения, а большая часть диванов и кресел выпускается с раскладными механизмами. Поэтому покупатели SK Design в отзывах часто говорят о практичности этой мебели.

Популярные позиции каталога мебели SK Design

На фабрике отмечают, что вся мебель бренда SK Design, безусловно, достойна внимания покупателей. Однако есть позиции, которые собирают максимальное количество отзывов.

Например, 3-местный диван-кровать MENDINI WAGON. Вперед-выкатной механизм надежен и прост в эксплуатации: разложить его сможет даже ребенок школьного возраста! Мягкий, стильный, удобный – так можно охарактеризовать этот диван.

Роскошно смотрится кресло DALLAS. Выполненное в классическом стиле, оно идеально подойдет для гостиной, спальни или рабочего кабинета. Ножки кресла сделаны из массива дуба, каркас – из березовой фанеры. Кресло очень прочное, а сидеть в нем невероятно комфортно.

В отзывах покупатели SK Design отмечают и обеденный стол MOON LIGHT. Минималистичный дизайн, ножки из массива дуба и прочная столешница из МДФ, шпонированного натуральным дубом – гарантия того, что стол вам обязательно понравится и прослужит долго.

Наконец, комплект из углового дивана и пуфа коллекции RIO – отличный вариант для просторной гостиной. Здесь места хватит всем: родителям, детям и кошке.

SK Design – это дизайнерская мебель по разумным ценам! В магазинах фабрики вы найдете мебель на любой вкус, цвет и кошелек. А если сомневаетесь в выборе, специалисты компании готовы ответить на любые вопросы.