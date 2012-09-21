18:43 3.09.2025

Корейская косметика Celimax завоевала сердца российских покупательниц благодаря честному подходу к beauty-индустрии. Однако популярность бренда привела к появлению множества подделок. Разбираемся в тонкостях продукции, учимся отличать оригинал от имитации и изучаем философию компании.

Важно знать: часто встречаются неправильные написания — Gelimax, Cellimax, Celemax, Гелимакс, Силимакс — но оригинальное название исключительно Celimax. cream.shop — сайт интернет-магазина Cream.Shop, где представлена оригинальная косметика Celimax.

История и философия бренда Celimax

"Против обмана в красоте" — главное обещание компании

Южнокорейский бренд Celimax основан в 2019 году с революционной идеей: косметика не должна обещать чудеса, она должна четко выполнять свои функции. Команда разработчиков заявляет, что их продукция творит не чуда, а решает конкретные задачи кожи.

Философия компании строится на прозрачности: каждый ингредиент указан с точным процентным содержанием. Это позволяет покупателям понимать, что именно они получают за свои деньги.

Научный подход к разработке формул

За четыре года существования бренда команда Целимакс опросила более 30 000 потребителей из разных стран. Каждый новый продукт проходит минимум 12-месячный цикл разработки, включающий лабораторные исследования и клинические испытания.

Компания тщательно изучает потребности разных типов кожи и создает формулы, которые действительно работают. Все ингредиенты проходят строгий контроль качества и безопасности.

Линейки продуктов: от базового ухода до инновационных решений

The Real Noni — тропическая сила природы

Флагманская линейка построена вокруг экстракта нони (Morinda citrifolia) — тропического плода, который полинезийцы использовали в медицине более тысячи лет. Современные исследования подтвердили уникальные свойства этого растения.

Ключевые продукты линейки:

Ampoule — концентрированная сыворотка с 71% экстракта нони

— концентрированная сыворотка с 71% экстракта нони Energy Repair Cream — восстанавливающий крем для ночного ухода

— восстанавливающий крем для ночного ухода Moisture Balancing Toner — увлажняющий тонер с легкой текстурой

— увлажняющий тонер с легкой текстурой Ultimate Eye Cream — средство для деликатной кожи вокруг глаз

Dual Barrier — научный подход к защите кожи

Серия создана на основе исследований липидного барьера кожи. Продукты содержат комплекс из пяти типов церамидов в пропорциях, максимально приближенных к естественному составу кожного барьера.

Creamy Toner — инновационный продукт с двухфазной текстурой: водная фаза мгновенно увлажняет, масляная создает защитную пленку.

Skin Wearable Cream — легкий крем, который "носится" на коже как вторая кожа, не создавая ощущения тяжести или липкости.

Derma Nature — натуральный уход без компромиссов

Линейка разработана для чувствительной кожи с использованием экстрактов растений и натуральных масел. Особое внимание уделено безопасности формул.

Fresh Blackhead Jojoba Cleansing Oil использует масло жожоба для мягкого растворения комедонов без агрессивного воздействия на кожу.

Ji Woo Gae — решение проблем корейскими методами

Название переводится как "очищение себя изнутри". Линейка создана специально для проблемной кожи с использованием традиционных корейских ингредиентов.

Heartleaf BHA Peeling Pad содержит экстракт центеллы азиатской и салициловую кислоту в мягкой форме.

Cica BHA Acne Foam Cleansing — пенка для умывания, которая борется с воспалениями и предотвращает появление новых высыпаний.

Уникальные ингредиенты и технологии

Инновационные компоненты в составах

Проксеронин из нони — алкалоид, который активируется в коже и стимулирует синтез белков. Это вещество практически не встречается в других растениях.

Пять типов церамидов — в линейке Dual Barrier используются церамиды AP, EOP, NP, NS и AS, которые восстанавливают различные слои липидного барьера.

Центелла азиатская — традиционный корейский ингредиент, который успокаивает раздражения и ускоряет заживление микроповреждений.

Гиалуроновая кислота разных молекулярных весов — обеспечивает увлажнение на разных уровнях кожи.

Технология спикул в продукции Vita-A

Некоторые средства Селимакс используют биоразлагаемые микроиглы из гиалуроновой кислоты диаметром 0,2 мм. Эти спикулы создают временные микроканалы в коже для лучшего проникновения активных компонентов.

Как отличить оригинальную продукцию от подделок

Внешние признаки подлинности

Качество упаковки: оригинальные товары Celimax упакованы в плотный матовый картон высокого качества. Печать четкая, без размытости. Цвета насыщенные и равномерные.

Флаконы и баночки: изготовлены из качественного пластика или стекла. Поверхность гладкая, крышки закрываются с характерным щелчком.

Текстуры продуктов: оригинальные средства имеют характерные консистенции. Например, Creamy Toner обладает уникальной кремово-гелевой текстурой, которую сложно имитировать.

Обязательные элементы на упаковке

Штрих-код: должен начинаться с цифр 880 (код Южной Кореи).

Состав на корейском и английском языках: все ингредиенты перечислены в порядке убывания концентрации.

Дата производства: указана в корейском формате (год/месяц/день).

Информация о производителе: полные данные корейской компании-производителя.

Ароматы и текстуры оригинальных средств

Все продукты Целимакс имеют деликатные натуральные ароматы:

Средства с нони пахнут легкими фруктовыми нотами

Oil с жожоба имеет ореховый аромат

Продукты с центеллой обладают свежим травяным запахом

Популярные подделки и их особенности

Самые копируемые продукты

The Real Noni Energy Ampoule — наиболее подделываемый продукт. Контрафактные версии часто имеют более жидкую консистенцию и резкий химический запах.

Dual Barrier Creamy Toner — подделки не воспроизводят уникальную двухфазную текстуру оригинала.

Неправильные названия от мошенников

Продавцы подделок часто используют схожие названия: Gelimax, Crlimax, Celinax, Cellimax, Celimac, Celemax, Celomax, Cwlimax, Гелимакс, Сильмакс, Силимакс, Selimax, Сеоимакс, Celimaz, Celima, Celimx, Xelimax, Crelimax, Сеlimax, Целемакс, Celikax, Celymax, Селемакс, Селимак, Celimaks, Cilimax, Cekimax, Celimsx, Ctkbvfrc, Celax, Celimas, Celimaxs, Celimaxx, Cellmex, Celunax, Седимакс, Склимакс, Cerimax, Scelimax, Celimqx, Celilax, Celinmax, Celimad.

Запомните: оригинальный бренд пишется только Celimax!

Особенности использования продукции

Правильная последовательность нанесения

Cleansing — очищение с помощью гидрофильного oil или пенки Toner — подготовка кожи увлажняющим тонером Ampoule/Serum — концентрированный уход сывороткой Cream — завершающий этап увлажнения Sun Cream — обязательная защита от UV-лучей (утром)

Совместимость с другими брендами

Продукцию Celimax можно сочетать с косметикой других корейских брендов. Важно соблюдать правило: от легких текстур к плотным, от водных к масляным.

Сезонные особенности использования

Зимний уход: акцент на линейку Dual Barrier для защиты от холода и сухого воздуха.

Летний уход: использование легких текстур из серии Derma Nature и обязательное применение солнцезащитных средств.

Влияние на кожу: научный подход

Клинически доказанные эффекты

Исследования показывают, что регулярное использование продукции Селимакс приводит к:

Увеличению уровня увлажненности кожи на 89%

Снижению воспалительных процессов на 73%

Улучшению текстуры кожи на 67%

Укреплению защитного барьера на 78%

Подходящие типы кожи

Для сухой кожи: линейка Dual Barrier обеспечивает интенсивное увлажнение без жирности.

Для жирной кожи: серия Ji Woo Gae помогает контролировать выработку себума.

For чувствительной кожи: Derma Nature создана с учетом склонности к раздражениям.

Для зрелой кожи: Vita-A с ретинолом и спикулами обеспечивает антивозрастной эффект.

Интересные факты о бренде

Происхождение названий продуктов

Ji Woo Gae — корейское выражение, означающее "очищение души через уход за телом".

Heartleaf — английское название центеллы азиатской, которую в Корее называют "листом сердца".

Wearable Cream — концепция крема, который "носится" на коже как удобная одежда.

Упаковка как философия

Все средства представлены в лаконичных белых баночках и флаконах. Это сознательный выбор: компания направляет ресурсы на формулы, а не на дорогую упаковку.

Минималистичный дизайн отражает корейскую философию "меньше значит больше" и позволяет сосредоточиться на содержимом.

География популярности

В разных странах популярны различные линейки:

Япония : Dual Barrier (влажный климат требует барьерной защиты)

: Dual Barrier (влажный климат требует барьерной защиты) Европа : Vita-A (европейцы ценят антивозрастные средства)

: Vita-A (европейцы ценят антивозрастные средства) Россия: The Real Noni (суровый климат требует интенсивного восстановления)

Безопасность и противопоказания

Тестирование на аллергию

Перед первым использованием любого средства Celimax рекомендуется провести patch-тест: нанесите небольшое количество продукта на кожу запястья и подождите 24 часа.

Особые предосторожности

Продукты с ретинолом (серия Vita-A) следует вводить постепенно, начиная с использования 1-2 раза в неделю.

Средства с BHA-кислотами могут повысить чувствительность к солнцу, поэтому обязательно использование солнцезащитного крема.

Хранение продукции

Большинство средств следует хранить при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей. Продукты с витамином C лучше хранить в холодильнике для сохранения стабильности.

Celimax представляет собой пример честного подхода к косметической индустрии. Бренд не обещает мгновенных чудес, но предлагает научно обоснованные решения для различных потребностей кожи. Понимание философии компании и умение отличать оригинальную продукцию от подделок поможет получить максимальную пользу от корейского ухода.

Информация в статье носит образовательный характер. Перед использованием новых косметических средств рекомендуется консультация с дерматологом.