«Шапошников» против «Вирджинии» у Урупа. Что это было

12:08 15.02.2022

Наши корабли подлодки противника перетопили бы, как котят. И эти подлодки там, очевидно, были – держа на прицеле наши корабли. Причем это были не только ПЛА ВМС США (которая намеренно себя подставила под обнаружение), но и ПЛ ВМС Японии

«12 февраля 2022 года в 10:40 в районе проведения учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.»

Событие это, безусловно, существенное и знаковое. Однако его объективная оценка существенно более жестка и сурова, нежели малограмотная и «лубочная» реляция на него департамента информационной работы (ДИМК) Минобороны. И дело не в том что самоходный имитатор подводной лодки, как «радиолокационная ложная цель» – это нечто новое, но бессмысленное (в связи с чем хотелось бы посоветовать г. Конашенкову испросить рапортом на свой департамент информационной работы подписку хотя бы на один комплект «Зарубежного военного обозрения», уж коли низкое денежное содержание его сотрудников не позволяет им самостоятельно изучать и поддерживать необходимый уровень знаний), дело в принципиально другом.

ПЛА ВМС США не просто намеренно себя дала обнаружить, она сделала это с прямой санкции военно-политического руководства США – причем с намеренным и санкционированным нарушением территориальных вод (государственной границы РФ).

Начнем с действий США и ПЛА



Первое. Район нарушения террвод является не только установленным таковым нами, но и признанным США. Да, в наших прилегающих водах есть участки, принадлежность которых к террводам РФ США официально оспаривается. Однако это не тот случай. И даже территориальный спор с Японией здесь мимо, остров – Уруп это уже северные Курилы. Наиболее существенным здесь является то, что если ПЛА ВМС США спокойно и без специальных разрешений действуют в «оспариваемых зонах», то заход в признаваемые США террводы (их нарушение) требует санкции высшего военно-политического руководства США.

Второе. Если в былые времена ПЛА ВМС США много и активно применяли различные средства гидроакустического противодействия (СГПД), то с развитием средств подъема объектов со дна и появлением у ВМФ еще СССР специальных глубоководных средств, на применение СГПД в ВМС США были наложены жесткие ограничения (дабы исключить их захват противником). Применение самоходного имитатора ПЛА в этом инциденте – еще одно свидетельство его намеренности и санкции на него военно-политическим руководством США.

Третье. В подавляющем большинстве случаев ПЛ обладает существенным упреждением в обнаружении перед надводным кораблем. Соответственно сближение с «Шапошниковым», причем на короткую дистанцию – несколько километров, было именно преднамеренным.

Теперь о наших кораблях



Первое. Где наша авиация? И в первую очередь палубные вертолеты!

Однако возникает вопрос – а они на кораблях вообще были? В смысле: противолодочные Ка-27М и Ка-27ПЛ. Ибо наши корабли привыкли ходить без них, с поисково-спасательным Ка-27ПС? Один вертолёт показан на видео прохода кораблей через пролив Лаперуза при выполнении ледовой разведки. И это именно Ка-27ПС.

Второе. Где остальные корабли? В учениях он участвовал не один: «Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море для отработки задач в рамках планового военно-морского учения в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей.

В учении примут участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корабль управления «Маршал Крылов». Кроме того, к эпизодам будут привлекаться малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.»

Четыре корвета и четыре вертолета на них, вместе с «Шапошниковым», «Пантелеевым» и их четырьмя вертолетами – это весьма серьезный противолодочный потенциал, который не был реализован.

Форсирование в ледовых условиях пролива Лаперуза отрядом кораблей Тихоокеанского флота показано на видео Минобороны.

И, наконец, третье, самое неприятное. «Кто кого», «если что»?



Информация о том, что новые противолодочные ракеты «Ответ» пошли на флот – это безусловный позитив. Главные «козыри» «Ответа» – очень быстрая доставка к цели боевой части и очень хорошая помехозащищенность ее торпедного гидролокатора. СГПД противника против нее малоэффективны, «Ответ» – эффективное оружие, при условии точного его применения. А вот тут «начинаются очень нехорошие нюансы». Проблема в ошибочных моделях применения и математики стрельбовых задач наших БИУС.

Приведу только два примера (на самом деле их много больше): в БИУС наших ПЛ оказались программно «вырезаны» наиболее нужные и востребованные для боя условия (т. е. ракета сама может в этих условиях поразить цель, но БИУС не разрешает стрелять) или просто анекдотичный (грустный) пример того, что торпедами в режиме прямой ход по цели можно попасть только при условии очень хорошо подготовленного оператора БИУС и наличия у него тетрадочки или блокнота с набором данных, чтобы вручную подправить «кривую математику» стрельбовых задач наших БИУС.

Старые торпеды СЭТ-65, находящиеся в торпедных аппаратах «Шапошникова» сегодня, это небоеспособные «дрова».

Ну и просто катастрофическая ситуация у нас с противоторпедной защитой (несмотря на наличие «Пакета» на корветах).

С учетом этого фактора, наши корабли там, несмотря даже на гипотетическое наличие «Ответа», подлодки противника перетопили бы как котят.



ПЛА типа «Вирджиния» в атаке. Фото: U.S. Navy

И эти подлодки там, очевидно, были – держа на прицеле наши корабли. Причем это была (были) не только ПЛА ВМС США (которая себя намеренно подставила под обнаружение), но и ПЛ ВМС Японии.

А теперь очень простой и очень жесткий вопрос – когда в последний раз наш ТОФ обнаруживал японскую подлодку?

Дополнение от 13-го февраля



Поняв, что в своем официальном сообщении от ДИМК Минобороны написало «что-то не то», видимо, было решено подкорректировать «информационный фон»:

ТАСС 13 февраля, 09:47, Обновлено 09:54

«Атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к военно-морской сфере.

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», – сказал он.

По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ. Он отметил, что американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, но оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох, и лодка не успела покинуть район учений незамеченной.»

Комментарий к этому.

Первое. Наконец-то появились разнородные противолодочные силы (РПЛС) – авиация и подлодка, которые за счет комплексного применения (и перекрытия недостатков одних средств достоинствами других) значительно повышают эффективность противолодочных действий. И да, действительно, та же ПЛ проекта 6363 действительно может обнаружить ПЛА типа «Вирджиния» (при этом фатально проигрывая ей в подводном оружии и средствам противодействия), доложив на береговой командный пункт навести авиацию.

Второе. Возможности самолетов Ил-38 с поисково-прицельной системой (ППС) «Беркут» (разработка 60-х гг.) по таким целям, как ПЛА типа «Вирджиния», крайне низки, но вот модернизированные Ил-38Н с ППС «Новелла» вполне могут ее обнаружить буями (хоть и не на больших дальностях).

Третье и главное. Тезис источника о том, что по данным авиации были успешно наведены корабли, не выдерживает никакой критики, т. к. ПЛА типа «Вирджиния» имеют высокую скорость и скрытность для успешного уклонения от них. С учетом нарушения территориальных вод (Государственной границы) РФ ПЛА ВМС США (подчеркну, на такое они идут только с санкцией высшего венно-политического руководства США), ее действия носили не только разведывательный характер, но и демонстрационный.

И я еще раз повторюсь, с вероятностью «четыре девятки» в районе действовали и японские неатомные ПЛ, которые неспособны к скоростному отрыву от противолодочных кораблей, однако они так и не были обнаружены силами ТОФ.

И последнее, по применению оружия

Привычно нашлись так называемые «эксперты», которые, мягко говоря, крайне слабо разбираясь в вопросе, тем не менее с готовностью несут свои фантазии в массы.

13 февраля – РИА Новости. Фрегат «Маршал Шапошников» сработал в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов подобно караульному, рассказал ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе со «Звездой». «Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя...»

Удивительно такое читать от лица, когда-то носившего погоны капитана 3-го ранга (правда, журналистом), ибо Устав гарнизонной и караульной службы к данной тематике не имеет никакого отношения, а Порядок применения оружия и боевой техники при защите Государственной границы РФ в подводной среде установлен Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1310 (ред. от 11.03.2015 г.):

…Оружие военных кораблей (воздушных судов) применяется по решению:

командира военного корабля (воздушного судна) – для подачи установленного звукового сигнала…

командующего флотом – для осуществления предупредительного бомбометания (гранатометания)…

…Применение оружия на поражение нарушителя командир военного корабля (воздушного судна) осуществляет только по решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации…

С учетом этого фактора стоит вспомнить существенный недостаток наших корветов – отсутствие на них пусковых установок типа реактивных бомбометных установок (РБУ). Разумеется, сегодня сами РБУ устарели, но вот как многоцелевая наводящаяся пусковая установка различных средств поражения и постановки помех – крайне необходима нашим кораблям, и для задач типа классификационного или предупредительного бомбометания, и для эффективной постановки помех (специалисты в специальной прессе давно «бьют в набат» по вопросу крайне низкой эффективности существующих в ВМФ не наводящихся пусковых установок ПК-10 и КТ-308), так и для решения ряда других задач.

Автор: Максим Климов