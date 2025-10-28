Сунь Цзы, «Война — это путь обмана»: о стратегии, которая всегда и везде приведет к победе

С Европой мы хотим дружить и поставлять ей сырье, получая от нее промышленные товары и туризм, а Украину мы освобождаем, но не всю. Истина состоит в том, что за все время СВО мы никогда не стремились это сделать

«Искусный в ведении войны побеждает солдат противника, не сражаясь; захватывает города, не атакуя; уничтожает страны, не затягивая войну». Сунь Цзы

«Война — это путь обмана»



Почему США обещали нашим руководителям не расширять НАТО на восток, а в итоге обложили им нас по периметру? Почему Запад дружил с нами, пока мы разрушали СССР и Россию, а потом показал свое истинное лицо? Почему Трамп так странно ведет урегулирование конфликта на Украине – говоря одно, а делая другое? Потому что они изучали наследие одного из основателей военной науки Сунь Цзы, а мы, видимо, нет.

«Война — это путь обмана», это мнение китайского стратега Сунь Цзы, высказанное в его известном трактате «Искусство войны»:

«Война – это путь обмана. Когда можешь – притворись, что не можешь; используешь – притворись, что не используешь; когда ты близко, притворись, что далеко; когда ты далеко, притворись, что близко… выступая, откуда не ждут. Такой полководец должен победить, но нельзя заранее предвидеть, какой из способов ему придется применить».

Действительно, успех фашистской Германии в 1941 году был во многом обусловлен навязыванием руководству СССР мнения, что нападение будет позже, что сковывало, с одной стороны, нам руки, дабы не допустить «провокаций» по ее началу, а с другой — создавало иллюзию наличия времени для подготовки к войне. И то, и другое было фатальной ошибкой.

Другой классический пример «пути обмана», использованный уже Красной армией, стала стратегическая наступательная операция «Багратион», проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 года, завершившаяся сокрушительным разгромом немецкой группы армий «Центр» на территории Белоруссии. Операция стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне и, возможно, всей истории войн, в ходе которой удалось освободить значительную часть Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши, а также выйти к границам Восточной Пруссии.

Наступление Красной армии, в том числе танковых войск через болота, стало полной неожиданностью для немцев. Ставка провела масштабную операцию по дезинформации, чтобы убедить противника, что основной удар будет нанесен в другом направлении. Для создания ложного эффекта были использованы целые эшелоны с макетами военной техники. Белорусские партизаны ослабили немецкую оборону, проводя диверсии на линиях снабжения и коммуникациях противника до начала операции.

В СВО примером такого маневра стала операция «Поток» в Курской области, начавшаяся в начале марта 2025-го и заняла более недели, когда российские военные прошли по газопроводу и нанесли противнику поражение в тылу. Задачей бойцов, прошедших через газопровод, являлось участие в штурме Суджи. Операция застала украинские войска врасплох, внеся вклад в крах их обороны и развитие российского наступления.

А без единого выстрела? – Легко! Почему нам «вешают лапшу на уши» и как мы проигрываем там, где могли бы выиграть



Другой пример блестящей военной операции, но уже против нас, и без единого выстрела — разрушение СССР, колонизация сначала России, а потом Украины, разрушение нашей экономики и ослабление ВС РФ в 90-х, расширение НАТО, а затем сталкивание нас лбами в братоубийственной войне; потеря эффективности СВО за счет навязывания неэффективной стратегии и ряда маневров.

Как писал Сунь Цзы: «Искусный в ведении войны побеждает солдат противника, не сражаясь; захватывает города, не атакуя; уничтожает страны, не затягивая войну».

История украинского конфликта показывает, что Запад продолжает успешное использование наследия китайского стратега: сначала обманули Януковича, потом нас с Минскими, затем в Стамбуле.

Опираясь на формирование колониальной зависимости и формирование в России новых прозападных элит и класса олигархов, Запад полностью «снес» результаты нашей победы во Второй мировой войне.

Сунь Цзы: «У кого еще до начала войны в предварительных расчетах больше преимуществ, чем у противника, тот и побеждает; у кого еще до начала войны в предварительных расчетах меньше преимуществ, чем у противника, тот и проиграет. Насчитал много преимуществ – победишь, мало – потерпишь поражение, что уж говорить о тех, кто вообще ничего не насчитал? Глядя только на это, я могу сказать, кому достанется победа, а кому поражение».

Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Виктором Орбаном, НАТО, в прошлом пообещавший Москве не расширяться на восток, «кинул» Россию, не выполнив этого обещания: «Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм… Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».

Можно ли доверять Западу?

А вот высказывание нашего президента относительно «сделки» с Януковичем в фильме «Миропорядок 2018»: «К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации... Мы сказали: «Хорошо»».

Но, как отметил президент, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было».

Интересно, а что же интересно было раньше — «дружба» с Горбачевым и Ельциным, разрушение СССР, потом расширение НАТО, «шоковая терапия» и экономический геноцид 90-х? Неужели этого было мало?

Теперь вспомним другой крупный обман, который последовал за майданным переворотом на Украине в 2014 г. Сергей Степашин в интервью РИА Новости заявил: «Именно Меркель была главным политиком, которая убедила… подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться»».

При этом в эфире канала «Исландия» бывший секретарь Совбеза Украины рассказал, что Незалежная с 2015-го фактически также обманула Россию, систематически нарушала подписанные «Минские соглашения», ежедневно проводя локальные наступления в Донбассе. Он назвал свою тактику «эффективной».

Можно ли доверять Украине?

А по поводу Стамбула — снова обман. И здесь президент заявил, что мирные договоренности с Украиной были практически парафированы в марте 2022-го в Стамбуле: «Как только войска от Киева отошли — всё, желание вести переговоры у Киева пропало». Еще раз — а о чем мы думали, зная, что было до этого?

Выступая на ВЭФ-2022, Владимир Путин заявил, что «зерновая» сделка также оказалась обманом: «Это очередной наглый обман… Это обман международной общественности, обман партнёров Африки, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии… Хамское и наглое отношение к партнёрам, ради которых якобы это всё делалось… Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули».

Теперь уже Трамп говорит одно, а делает другое. «Милашка» Трамп сначала думал нас развести на перемирие, потом стал пугать ракетами, затем томогавками, которые якобы уже не поставят. И теперь снова положительные пассы в наш адрес.

После 1985, 1991, 2014 и 2022-25 никакого доверия к Западу быть не может.

Кто пишет, что на Украине кончаются деньги и находить новые средства Зеленскому всё труднее? Что Европа устала от Зеленского?

Наши СМИ пестрят громкими заголовками о мощи наших ударов по тылам ВСУ от Львова до Киева, типа «вчера был нанесен самый мощный удар за всю историю СВО», вся Украина горит, осталась без электричества, бензина и пр. Кто снимает ролики, что у России есть новая сверхзвуковая ракета-невидимка (пусть будет так), которая похоронила поставку «Патриотов» и «Томагавков» в том самом ж/д туннеле в Карпатах? Что у ВСУ идет активная сдача в плен – да, сдаются, но пока стоят. При этом рейтинг Зеленского пока в норме. Почему все это происходит? Ложная информация расслабляет противника и дает почву для принятия неверных решений.

СМИ разворачивают картину нашего тотального наступления по всем фронтам, но его темпы по-прежнему умеренны. И почему уже даже иностранные эксперты полагают, что передача томогавков совсем не переломит ход войны? А из-за чего был телефонный разговор Путина и Трампа, а потом предлагалась, хотя и отмененная, их встреча в Венгрии?

Сделка с Трампом, шантаж или иранский сценарий?



В ответ на отказ от американского варианта мира на Украине, вместо встречи, Трамп ввел санкции против наших нефтяных компаний. Дмитрий Медведев в ответ на санкции Трампа заявил, что это акт войны, и теперь Москва может добиваться победы на поле боя.

«Теперь можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом».

Таким образом, политик раскрыл источник политики «перемалывания», «странности» СВО.

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, США все еще хотят провести встречу с российской стороной, по его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира. Далее все по новой – новый шантаж, как худший вариант «испытания» по нам каких-либо новых крылатых ракет, снова призывы заморозки конфликта и прочее.

Однако с весны этого года Трампу явно не везет – мы впервые за это время не желаем «обманываться», не попавшись ни на одну уловку США. Это позитивный сигнал – Москва понимает свое преимущество и не желает терять его.

Но хотя у Лаврова и Рубио что-то не заладилось, а проводить встречу в любой стране ЕС небезопасно, в будущем все-таки Путин и Трамп могут встретиться. И вероятность принятия варианта по заморозке конфликта по линии фронта еще существует. Главное, чтобы мы не ушли из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, потому что это будет конец.

Потом все может повториться — и это вопрос времени, все как после Минских, только будет хуже — на Украине новая мобилизация, поставки оружия, зализывание ран, новые укрепления, новая война и возможное втягивание Европы. Посмотрите историю выше, кого у нас сейчас волнует то, что будет потом? Главное, какое-то время поторгуем, что-то уступим США в Арктике под маской «сотрудничества», а потом…

Но есть еще варианты. Трамп, как четко подметил А. Ставер, может повторить стратегию, использованную в Газе (а также в Иране, о чем также написано немало): «А что, если мы поверим в «доброту» Трампа и расслабимся? Трамп же обещал, что обстрелов не будет, будем говорить. А потом «непредсказуемый» Зеленский нанесет удар? Ведь такое уже было в этой войне».

Переговоры были и с Ираном, но коварный удар по нему был нанесен как раз во время их проведения. Ирану еще повезло, что он не повторил судьбу Ирака. Снова путь обмана — и снова эффективно. И если у нас произойдет «иранский сценарий», это переведет нас в совершенно новую, катастрофическую реальность, которая будет жестокой платой за нерешительность в решении «украинской проблемы».

Как это работает не только на войне, но и внутри нас. Основной метод управления народами - создание «правильных» иллюзий



С этим всё понятно. Гораздо интересней, как это работает в войне внутренней. Предположим, внутри страны проводятся скрытые действия, которые наносят ей явный ущерб. Отдельные политики и часть населения видят это, но они не могут ничего изменить, ибо позиции врага внутри страны основаны на влиянии чиновников и олигархических кланов.

Главный вопрос: почему Россия топчется на месте? Почему СВО, которая скоро будет длится уже, как ВОВ, не достигла ни одной цели? Почему мы не развиваем промышленность, почему у нас недостаточно российских авто и совсем мало наших самолетов? Почему мы уступили позиции в космосе? Почему не подготовились к СВО? Почему у нас такие дорогие квартиры и стройматериалы? Кто дает рекламу, что кредитные карты «бесплатны»? Почему у нас не борются с абортами, а руководители в публичных выступлениях обходят тему «рождаемости» стороной? Почему наши матери не хотят (или не могут) рожать? Почему граждане Средней Азии стали частью нашего общества? При этом власти всё говорят правильно, а многие важные задачи за 20 лет так и не решили?

В современной истории глобалисты уже пятый раз (считая войну 1812 и Крымскую) сталкивают Россию и Европу. Первая мировая сказочно обогатила США, вторая тоже, выведя США из Великой Депрессии, поставила Америку на место мирового лидера вместо Англии. Правда, неплохо? И вот сейчас у США есть отличный шанс вновь ослабить и ЕС, и Россию, убрав первых конкурентов, столкнув нас в очередной раз в очередном конфликте, ослабив нашу экономику по схеме, успешно опробованной с СССР.

Западу нужно очистить плодородные земли Украины от славян для фермеров ЕС и США, и они достигают этого. Что там на кепке Трампа: «Вернем Америке величие» — ну они и возвращают. И Царская Россия, и особенно СССР всегда были помехой на пути Запада к мировому лидерству, однако Россия, став с 1991 г. полуколонией Запада, пытаясь войти в семью цивилизованных народов и стать своими, буржуинскими, во многом утратила эту роль мирового «противовеса». Но с 2014 г. пошел мучительный путь возврата, хотя наша элита всячески упирается против.

Основная масса народов на земном шаре пребывает в иллюзиях, в которые их погружают правящие классы. Как это достигается? Как говорят знающие люди: «Сталин управлял страной по телефону, сейчас по телевизору». Искусство управления народами состоит исключительно в создании у них правильных иллюзий. И польский художник Игорь Морски отлично отобразил эту картину.

Картина: Игорь Морски, Манипулирование манипуляторов

В Европе, забывшей ужасы фашизма, ждут нападения русских. А на Украине — что их будущее в Европе. В России уверены, что мы встаем с колен и что основная цель СВО — освобождение Украины. И всё это 100% абсолютные иллюзии, созданные местными СМИ и властью: реальность полностью обратна.

С Европой мы хотим дружить и поставлять ей сырье, получая от нее промышленные товары и туризм, а Украину мы освобождаем, но не всю. Истина состоит в том, что за все время СВО мы никогда (особенно это ясно на примере 2014) не стремились это сделать. И ни одна из целей СВО пока, как ни странно, не достигнута, потому что их достижение жестко требует занятия нами и присоединения к себе всей Украины (кроме Западной части) и ее капитуляции.

Но цель Москвы — Крым, Донбасс и новые территории. Все это время мы публично заявляли, что мы не против пути Украины в ЕС. Следовательно, с 2014, не пытаясь уничтожить бандеровщину, мы просто делим Украину с Западом, мучительно и больно, продлевая страдания всех участников этого процесса, при этом сокращая как украинское, так и свое население. Это гениальный новый План ОСТ.

Все последние 40 лет с 1985-го — это путь иллюзий, ибо успешная война требует обмана. С 1985-го мы считали, что Запад — наш друг, и рынок и демократия решат все наши проблемы. А на Украине все пели, что их проблемы от русских, стоит бросить совок, и она станет второй Францией. В 1991-м в России считали, что идем к свободе рынка, который дарует нам творчество и изобилие. В начале 2000-х мы считали, что все плохое из «лихих 90-х» вместе с Б. Ельциным осталось в прошлом, страна вновь пойдет вперед. Да, она просто «перекрасилась» и пошла, но как-то непонятно куда. «Один шаг вперед, два шага назад». Просто с 2000-х цены на нефть пошли вверх, а элита и ее курс остались прежними.

Граждане СССР тоже зомбировались и ошибались: коммунистическая партия в конце 70-х уже не обладала уникальным знанием и совсем не вела нас в светлое будущее. Но степень зомбирования современного массового человека и его неспособность оценить реальную внешнюю и внутреннюю ситуацию в стране и в мире достигла критической отметки.

В 2003-м мы думали, что АПЛ «Курск» утонул от взрыва торпеды, хотя он был поврежден либо торпедирован подводной лодкой НАТО.

А чего стоили «национальные проекты» при Д. Медведеве? Но за всё это время эти кардинальные вызовы сохранились, «а воз [во многом] и ныне там». Нашей прозападной элите не нужно развитие страны, им нужно быть в «семье цивилизованных народов», которая не хочет нашего развития, но стремится к нашей погибели. Участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле показывает всю изнанку происходящего. Разворот на Запад, потом на Восток, сначала всё западное, теперь китайское. Куда развернемся, тому и угождаем.

В 2014-2022 после санкций мы считали, что Россия вспомнила наследие СССР, оковы Запада упали, и мы спокойно займемся развитием и импортозамещением. Да, развитие пошло, но не во всем. Посмотрите на улицу: чьи там авто бегают? При этом русские на Украине наивно думали, что Москва поможет им обрести свободу. Поможет, но не всем — это не было вписано в планы Кремля, желавшего сохранить «свободную» Украину, не понимая, что она будет «анти-Россией». Иначе Минских никогда бы не было, а СВО была бы успешно начата и завершена еще в 2014-15 гг. Но все вышеперечисленное не более чем иллюзии, в которых пребывает Европа, Россия и Украина. Каждый обманут по-своему, а профит из всей картины извлекают глобалисты, управляющие миром. Как там — «разделяй и властвуй»? Кто наконец будет не разъединять, а объединять людей, как это делал СССР и внутри, и вне себя?

Все проблемы от «раздвоения страны»



Так кто свой, кто чужой — ясности нет: двуликость и раздвоенность. Но сказано: «Не устоит Царство, разделённое в себе». Всё это происходит только от того, что Россия мастерски раздвоена. Именно поэтому (!) Киев сейчас не русский, нас, русских, гонят по всем бывшим республикам СССР, мы вырождаемся, и сделать с этим ничего нельзя. И в Казахстане, Армении и Азербайджане, Молдавии запущена антирусская обработка. Только мудрый батька Лукашенко смог эту заразу скрутить в рог.

Что мы своими руками разрушили СССР, который был гарантом мира в Европе, который был истинно независим и един внутри и внешне. А сейчас известные силы наводняют нас азиатами, чтобы потом столкнуть русских и мусульман в братоубийственной гражданской войне и развалить страну на части: потому что фанатизм легко овладевает людьми. А в СССР были просто граждане. И всё потому, что мы утратили свою прежнюю лидирующую роль в мире.

Почему так важно понимать реальность? Потому что если в стране есть негатив, но он не преодолевается, значит, пути наверх нет – и это результат войны без единого выстрела, от которой пал СССР.

Нам говорят о том, что мы хотим слышать, а в реальности всё часто происходит ровно наоборот. Про это пишут в комментах, но не более. Государство, по сути, везде — как двуликий Янус, нам создают виртуальную реальность, в которой реальная власть делает всё, что хочет. Мы как жители двухмерного царства — в третьем измерении нас крутят в бараний рог, но мы видим лишь плоскую картину.

Самое главное при анализе ситуации — уровень обобщения. Мы не сможем понять всё до конца, если не используем исторические аналоги и не развернем линию истории этого события на многие и многие годы. Мы не сможем ничего понять, если не отбросим ложную информацию и ненужный шум, который скрывает от нас истину. Мы не сможем понять вообще ничего, не анализируя духовные, нравственные и религиозные факторы.

Как нами правят по телевизору?



Когда в стране началась операция «Перестройка», а потом реформы «шоковой терапии», у верхов появилась необходимость влияния на массы. В 80-х этим занимался Александр Яковлев — политический деятель, публицист, учёный-американист, член ближайшего окружения Горбачёва. Очернением СССР был отмечен всеми любимый журнал «Огонёк».

Потом возникла фигура Глеба Павловского, который в свое время предупреждал руководство СССР о возможности развала страны. Он начал свою деятельность в гайдаровском рабочем центре экономических реформ в начале 1990-х. Как свидетельствовал мэтр: «Мы хотим проводить реформы... Как продать эти реформы населению, которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?» Вот и сейчас нам «продают», а мы просто «хаваем», ну и мы совсем «не мешаем» и голосуем, так сказать, «правильно».

Я видел Глеба Олеговича совершенно случайно один раз в его офисе (Большая Якиманка, 1) «Фонда эффективной политики» в конце 2000-х. Там присутствовало много представителей СМИ и ТВ. В конце в узком кругу мэтр сказал примерно следующее: «Чтобы население думало, что мы правильно решаем проблему коррупции». И тут я неожиданно понял, куда попал. Потом Павловский стал критиковать Кремль, а в 2011 контракт с ФЭП был расторгнут.

Почему наша элита так чтит философа Ивана Ильина? Он тщательно исследовал уроки революции 1917-го и дал много рекомендаций, большинство правильных. Но их, по видимости, заинтересовали не столько они, сколько нечто другое. В работе «За национальную Россию. Манифест русского движения» он среди прочего написал следующее:

«Абсолютная справедливость неосуществима; но у всех граждан должна быть живая уверенность, что справедливость ищется искренно, всенародно и правительственно». Вот оно; «была уверенность» — и они ее создают и «продают»».

Понимая советскую ностальгию, нам создают иллюзию, что мы живем в некоем клоне СССР, хотя мы — клон Царской России. С одной стороны, СМИ показывают успехи СССР в войне, советские кино, а с другой, пытаются очернить при первой возможности в очередном сериале про «шарашки». Солженицын всегда с нами.

Нам говорят, что Россия — суверенная страна. Но при этом наш ЦБ следует рекомендациям МВФ, и управы на него ни у кого нет, в стране по-прежнему огромный импорт, Россия участвует в ряде программ ВБ, в т. ч. по миграции, у нас почти исчезли красные линии, и мы как-то странно ведем СВО.

Эпилог: об элите и ее планах



Наши элиты не изучают мировой опыт, не имеют планов и стратегии, а те, ушлые ребята за бугром, планируют всё на многие десятки (!) лет вперед. Интеллектуальный уровень нашего класса, увы, во многом ограничен уровнем разработки схем получения откатов и вывоза денег за рубеж. Это стало одной из причин потери нашего лидерства в области, где СССР был всегда первым. Один из тех, кто в курсе, сказал, что «там» считают, что кто не ворует, тот не управляем. Вспомним недавнее скандальное интервью В. Якименко. Коррупция точит государство, но «путь нечестивых погибнет» (Псалом 1), или, как писал Соломон: «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой». У нас полно перспективных людей, но почему их нет там, где надо? С такой элитой мы не поднимемся выше плинтуса. Соломон: «Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо».

Пример для подражания дает наш мировой лидер отрасли «Росатом», и вся страна могла бы быть как они, но нам искусно ставят палки в колеса, маскируя это тезисами о том, что мы развиваемся быстрее, чем Запад.

Посмотрим данные статистики. По данным Росстата, в сентябре 2025 года рост промышленного производства в России составил 0,3% в годовом выражении. За третий квартал прирост промпроизводства — 0,5%. Разве это много? Да, у нас есть явное импортозамещение, среди отраслей-лидеров по росту — производство лекарств и медицинских материалов (+21,2%), выпуск компьютеров и электроники (+18,4%) и текстильная промышленность (+12,2%). Но при этом (!), наибольшее падение показало производство автотранспортных средств, сократившееся на 25,1%, а также выпуск машин и оборудования (-15,0%) и стройматериалов (-8,6%). СВО вносит свой вклад в рост, но это «пушки вместо масла». Может, стоит все-таки вспомнить лучшее советское наследие и рецепты успеха современного Китая?

Давая советы, Иван Ильин не понимал того, что вполне осознавал другой наш великий философ – Николай Бердяев, о том, что капитализм в России не имеет будущего. Реставрация, повторяющая ход истории на 100 лет, бессмысленна. «Капитализм есть безбожное и бесчеловечное отношение человека к человеку, это есть прежде всего категория моральная, а не экономическая». И реформы Александра II, начавшего строить капитализм, завершились через 56 лет сокрушительным разрушением системы и построением социализма. А аналогичная попытка Ельцина имела началом экономический шок, ущерб, равный гражданской войне, и в итоге привела нас сейчас к кредитной кабале, недоступности важнейших благ и демографической катастрофе.

Понимает ли наша элита, так уютно пристроившаяся на теле России, что, следуя заветам Ильина, надо не только брать, но и отдавать, хотя бы настолько, чтобы наши матери могли рожать детей? Понимают ли, что такой же эгоизм и равнодушие привели их предшественников к полной потере всего после 1917 г.?

Капитализм обречен, но именно в России будет рожден новый, как говорят экономисты, «третий путь». О неизбежности этого говорят наши «успехи» в экономике, сокращение населения, потеря геополитического наследия СССР и итоги ведения СВО. И чем это раньше поймут наверху, тем больше шансов нам всем не упасть вниз.

Вывод прост: чтобы победить, надо стать сильным и перестать идти на поводу какого-либо обмана, особенно со стороны противника.

