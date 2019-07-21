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British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

11:29 21.07.2019
Фото с сайта skyservis.org

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.

Так, Lufthansa отменила рейсы в столицу Египта в субботу для оценки ситуации. Согласно сообщению авиакомпании, она рассчитывает на возобновление перелетов уже сегодня. Никаких подробностей о том, что вызвало обеспокоенность в Lufthansa, не приводится, пишет "Интерфакс".

Ранее о решении на семь дней приостановить полеты в Каир сообщили в British Airways. При этом пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 в субботу в 17:15, об отмене рейсов сообщили прямо перед посадкой в самолет.

"Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку", - цитирует Би-би-си письмо представителя British Airways, которое вручили пассажирам.

Представитель аэропорта Каира сообщил изданию, что британская авиакомпания пока не уведомляла египетскую сторону о своем решении.

Темы: Египет, Борьба за безопасность авиасообщения в мире, Зарубежные авиакомпании, Безопасность туристов за рубежом
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