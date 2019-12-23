В Крокусе с размахом празднуют тысячный «День Рождения Деда Мороза»

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20 декабря зрители «Крокус Сити Холла» перенеслись на межгалактический корабль, на котором прошло празднование юбилея настоящего Деда Мороза с Русского Севера!

В честь громкого повода главный зимний волшебник России устроил грандиозный бал и позвал на празднование всех своих добрых знакомых. Первыми сказочное шоу увидели ребята из детских домов и реабилитационных центров. Их поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пожелал гостям праздника благополучия и здоровья, и чтобы все их мечты обязательно сбывались.

Сюжет представления удивил зрителей масштабностью. Вместе с Дедом Морозом дети отправились в увлекательное путешествие к океанским глубинам и необъятным просторам космоса. Разгадать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки зрителям помогли задорные волшебницы из «Сказочного патруля». Вместе с ребятами они поиграли с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянули в гости к подземным гномам, и даже справились с огромным осьминогом!

Дети и родители завороженно наблюдали за полетом гигантского дирижабля над концертным залом. И малышам, и взрослым зрителям было о чем поразмышлять – несколько музыкальных номеров шоу были посвящены важности бережного отношения к экологии.

Ёлка в Крокусе многие годы поддерживает статус самого масштабного детского шоу России. В этом году зрителей ждали 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

Для зрителей в зале подготовили 4 интерактивные игры: в воздухе парили 240 предметов, которые с азартом отбивали дети. Поиграть удалось всем – и тем, кто был ближе к сцене, и тем, кто смотрел представление с высоты балкона.

Кроме того, впервые в истории Крокуса великолепный обзор со всех мест в зале обеспечили два огромных проекционных экрана. Все зрители без исключения насладились красотой и грандиозностью шоу!

Премьера состоялась с большим успехом, а впереди москвичей и гостей столицы ждут еще 39 шоу, которые пройдут в период новогодних праздников – у зрителей будет возможность выбрать удобный день и сеанс. Семейных развлечений в Крокусе хватит на целый день, ведь помимо основного представления гостей ёлки ждет свободный вход в самый большой в Европе парк развлечений.

В парке работают более 60 аттракционов для малышей, а также проходит бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» с участием пингвинов Kinder Pingui. Кроме того, на территории Парка расположен интерактивный космический парк «Космодрайв» и зона виртуальной реальности VREAL – впечатлений хватит и детям, и взрослым!

Шоу «День Рождения Деда Мороза» проходит с 21 декабря по 7 января в «Крокус Сити Холле».