Греция: к Зевсу на чай

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Самая высокая гора Греции – Олимп – уходит далеко в небо, её вершина спрятана за облаками

Там на своём троне восседает Зевс, с высоты около 3 000 километров ему видна вся Эллада. Громовержец внимательно следит за простыми греками и каждому готовит либо награду, либо наказание – в зависимости от того, какую жизнь ведёт смертный эллин.



Фото с сайта Pixabay.com

У громовержца есть неимоверных размеров трон, который виден с земли. Олимп – не совсем гора, скорее, горная гряда, которая состоит из четырёх вершин. Одна из них – гора Стефани – так и называется «Трон Зевса»: под определённым углом она очень похожа на царский престол. Три другие вершины: горы Митикас, Сколио и Скала – окружают пропасть под названием «Казанья» (в переводе – котёл).

Если спуститься с небес и обратить внимание на вещь более реалистичную – географию, то нужно упомянуть, что Олимп был ещё и границей между такими регионами, как Македония и Фессалия.

С 1938 года горный массив Олимпа объявлен Национальным парком, а в конце XX века ЮНЕСКО признала гору частью всемирного природного достояния. Древнегреческие боги и подумать не могли, какую высоту они заняли.

Теперь будущим туристам ещё больше захочется взобраться на Олимп: не только чтобы прикоснуться к мифам, но и познакомиться с флорой и фауной заповедника.



Фото с сайта Pixabay.com

Уйму впечатлений вы получите, если решите покорить пристанище богов пешим ходом, займёт это всего пару дней. Часть своего маршрута можно преодолеть и на машине, так как Олимп опоясан серпантином автомобильной трассы.

Горный массив расположен вблизи городов Халкиды и Салоники, у его подножия приютился городок Литохоро. Тут можно запастись провиантом и начать своё пешее восхождение. Чуть ли не главным впечатлением путешествия станет незабываемый рассвет.

Перед вашими глазами природа начнёт своё пробуждение. Встречать тёплые лучи будут сосны и магнолии, игривые солнечные блики разбегутся по листьям, а сквозь тишину вы услышите первые утренние песенки местных пернатых.

Часть восхождения будет проходить через дикий лес. Могучие деревья, таинственные расщелины и ледянее водопады – ваши верные спутники на пути к Олимпу. Когда вы наконец доберётесь, наверняка ощутите себя чуть ли не самим Зевсом, ведь перед вами откроется панорама Эллады.

Теперь можно похвастаться: вы заняли почти ту же высоту, что и греческий сонм богов! Если облик Зевса вам не по душе, почувствуйте себя Афиной, Аполлоном или любым другим из 12 богов, не говоря уже о божествах. Кстати, как все они попали на Олимп? Наверняка не пешком по лесной дороге и уж точно не на автомобиле.



Кронос и Рея

Древние греки считали, что основой мира являются хтонические, или звероподобные боги. Гея – богиня Земли – была прародительницей всего живого. Есть предположения, что с течением времени матриархат сменился патриархатом, теперь власть держащим должен был стать мужчина, которым и стал Зевс.

Все боги теперь антропоморфны и похожи на людей. Да и существование небожителей было очень похоже на земное, только с большим размахом: сколько ссор, примирений, предательств и любовных похождений видели небеса. А последствия обрушивались на кого? Конечно, на простых смертных.

Зевс был рождён Кроносом (богом времени) и богиней Реей. Кронос очень боялся, что его свергнут его же дети. Ведь так он поступил со своим отцом. Поэтому своих отпрысков он поедал. Эта участь уже постигла Деметру, Геру, Аида и Посейдона. Рея, как мать, не смогла этого долго терпеть и однажды спасла младшего сына – Зевса.

Её родители, Уран-Небо и Гея-Земля, посоветовали скрыться на острове Крит. Там, глубоко в пещере, и родился будущий громовержец. Охраняли его полубоги: каждый раз, когда ребёнок плакал, они ударяли мечами о щиты, чтобы властолюбивый Кронос не услышал голоса сына. Ведь он думал, что и с ним покончено, хотя проглотил вместо сына огромный булыжник, который Рея завернула в пелёнки и дала мужу.

И всё же страхи Кроноса оправдались: вырос бог Зевс, сверг отца и заставил вернуть проглоченных им детей – своих братьев и сестёр. Отныне эти боги стали называться «олимпийцами». Началась война титаномахия. Дети Кроноса заняли Олимп вместе с некоторыми титанами.

Против них воевали другие титаны, занявшие сторону Крона. Борьба затянулась на 10 лет. Зевс принял решение освободить из недр гекатонхейров – сторуких великанов. Огромные, словно горы, они бросали скалы в армию титанов. Не выдержали они, дрогнули и сломались, почле чего олимпийцы низвергли их в Тартар.



Древнегреческий пантеон богов

Дети Кроноса и Реи стали главными небожителями и властителями Олимпа и всего мира. На самой высокой горе Греции восседали:

• Зевс – бог грома и молний;

• Посейдон – бог морей;

• Аид – властитель царства мёртвых;

• Гера – богиня семьи и брака и по совместительству жена Зевса;

• Деметра – покровительница плодородия;

• Гестия – богиня домашнего очага.

Вместе с вышеперечисленными богами на Олимпе проживали и их дети. Афродита была богиней любви и красоты, Афина слыла самой мудрой и покровительствовала военным, деятелям искусств и ремесленникам, защищала города и государства, поощряла знания, сноровку и изобретательность.

Аполлон – златокудрый бог света, покровитель врачей, путников, наук и искусств, глава всех муз – даже мог видеть будущее. Вместе с ними трудился и Гефест – бог огня и кузнечного дела, плутовал Гермес – бог прибыли, торговли, красноречия и ловкости, покровитель астрономии, магии и алхимии. Он был ещё и посланником остальных богов (для этого у него были крылатые сандалии) и проводником умерших душ. Именно он изобрёл числа с азбукой и обучил им людей.

Помимо этих богов не менее известен нам и Дионис – бог виноделия, религиозного экстаза и вдохновения, родившийся от связи Зевса с простой женщиной. Статус олимпийского бога также был у Артемиды – всегда девственной и юной богини охоты и плодородия, которая являлась богиней женского целомудрия, помогала при родах, давала счастье в браке и приходилась сестрой-близнецом Аполлону.

В общем и целом жизнь олимпийских богов была чем-то сродни жизни знатной семьи. Всего было в достатке, а беззаботность и веселье были главными характеристики существования небожителей. Смертные были не в состоянии забраться на гору, поэтому помешать празднику жизни никто не мог.



Изображение с сайта Pixabay.com

Когда песни, пляски и амброзия надоедали, божескому организму требовались зрелища. Вот тогда они и обращали свой взор на землю. Конечно, любимым действом была война. Это было что-то сродни спортивному состязанию: каждый из богов болел за своих. Иногда приходилось спускаться с неба и помогать любимчикам, чтобы те не подкачали.

Когда насыщенный день заканчивается, боги укладываются спать, и небо закрывается. Примерно около 10 часов Олимп погружается в темноту. Видимо, громовержец не хочет, чтобы ему мешали, поэтому сгущает вокруг своего дома тучи, дабы сохранить тайну личной жизни.

Гора Олимп, как облаками, окутана мифами и легендами. Совершая восхождение, лучше включить фантазию и в ходе путешествия представлять, что этот валун, например, был брошен гекатонхейром в титана, а здесь, чуть левее тропы, по склону горы спускался Гермес, чтобы выполнить наказ Зевса.

Сказка всегда была привлекательнее реальности, тем более в Греции, куда многие едут для того, чтобы самому прикоснуться к величайшей истории, античной культуре, и, конечно, мифам, которые, возможно, когда-то и были правдой.