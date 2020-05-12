Россиянам предложили перебронировать зарубежные туры на поездки по России

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Клиенты турфирм смогут перебронировать на внутрироссийские направления сумму ваучера на зарубежные путевки, которые были отменены из-за закрытия границ. Об этом 12 мая заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Как отметил Горин, грядущим летом уже намечены дополнительные рейсы внутри России.

«В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления. Поэтому выбирать как раз будет непосредственно сам турист, но деньги его будут сохранны», — сказал вице-президент АТОР в эфире «России 24».

При этом Горин заверил, что если клиент не использует ваучер, то как только срок действия сертификата истечет, турфирма вернет ему деньги с процентами. Так, по словам Горина, если путевка стоила 100 тысяч рублей, то туроператор должен возместить покупателю 105,5 тысячи рублей.

7 мая Госдума приняла законопроект, который официально разрешил туроператорам вместо денег выдавать туристам ваучеры. При этом сертификаты должны выдаваться на новые аналогичные по характеристикам туры. Если же клиент не воспользуется ваучером, то у турфирмы есть 10 рабочих дней на возврат средств. Кроме того, согласно законопроекту, туроператор обязан уплатить проценты за пользование этими средствами в размере 1,365% от ключевой ставки Центробанка.