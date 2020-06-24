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Евросоюз может оставить запрет на въезд россиян после 1 июля

07:45 24.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии после открытия границ, пишет New York Times.

Европейские страны планируют открыть свои границы с 1 июля. В преддверии этого в Брюсселе обсуждается два возможных списка стран, гражданам которых будет открыт въезд в Евросоюз. 

Списки составляются на основе эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в той или иной стране. Основным критерием является среднее число новых случаев заражения за 14 денй на 100 тысяч человек населения. 

По мнению чиновников из Брюсселя, данный показатель должен равняться 16. И по этому показателю не проходят  США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев).

Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.

Предполагается, что списки будут пересматривать каждые две недели.

Темы: Коронавирус, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 14:59
Гость: IgS

Ага, хохлы им денег привезут. Вообще ЕС ведет себя как Эстония.
24.06.2020, 13:35
Гость: Юляша

Вся экономика (читай:туриндустрия) прилежащих экс-территорий СССР держится на 75% на руссо-белоруссо-укро-туристо.
Сегодня без вас- почти ПУСТОТА.А ведь у нас,зарубежных ныне русских-спасибо ЕБН- никакой бюджетной поддержки от наци-государства,как вы понимаете - НЕТ.И никаких зарплат тоже.Да и пенсий,в общем...НОЛЬ.
24.06.2020, 12:17
Гость: Что то

У вас не сходится :)))...чемоданы вирусов как раз сейчас в России (и это еще по "правдивой" статистике) да США...и уж никак не в Европе.
Или вы дохтур Мясников ?
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