Евросоюз может оставить запрет на въезд россиян после 1 июля

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Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии после открытия границ, пишет New York Times.

Европейские страны планируют открыть свои границы с 1 июля. В преддверии этого в Брюсселе обсуждается два возможных списка стран, гражданам которых будет открыт въезд в Евросоюз.

Списки составляются на основе эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в той или иной стране. Основным критерием является среднее число новых случаев заражения за 14 денй на 100 тысяч человек населения.

По мнению чиновников из Брюсселя, данный показатель должен равняться 16. И по этому показателю не проходят США (107 случаев на 100 тысяч), Россия (80 случаев) и Бразилия (190 случаев).

Отмечается, что сотрудники европейских посольств, возможно, будут осуществлять проверку предоставляемых странами данных о зараженных, прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки.

Предполагается, что списки будут пересматривать каждые две недели.