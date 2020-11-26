Меркель хочет закрыть все горнолыжные курорты Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех горнолыжных курортов Европы на уровне правительства ЕС, пишет ТАСС.

Меркель вновь призвала граждан отказаться от не необходимых контактов, в том числе частных и туристических поездок в лыжный сезон.

"Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов", - заявила она, добавив, что этого будет добиться непросто.

Меркель отметила, что ограничения общественной жизни в Германии, связанные с пандемией, скорее всего будут сохраняться и в январе 2021 года. Она также выразила надежду на то, что вакцина от коронавируса поступит в Германию до 25 декабря, она в первую очередь будет предложена тем, кто работают в медицинской сфере. 

В Германии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом зимой, когда немцы в большом числе направляются в Австрию на горнолыжные курорты. Во время первой волны пандемии многие граждане ФРГ заразились коронавирусом в австрийском Ишгле. Немецкие СМИ даже назвали курорт "рассадником коронавируса в Европе".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2020, 19:31
    Гость: Дед

    А как же новогодние каникулы в Куршавеле?
    Где элита будет расслабляться?
    Неужели им прийдётся в Домбай ехать?!
    Ужас!

  3. 26.11.2020, 18:50
    Гость: член Госсовета

    а куда наши Скабеевы, Киселевы и Соловьёвы поедут отдыхать на Новый год , фрау Меркель подумала?

  4. 26.11.2020, 18:13
    Гость: gvozd

    что надо действительно закрыть - это саму дуру-меркель, лет так на 30ть, вместе с ее подельниками-Социалистами.

  5. 26.11.2020, 17:59
    Гость: Инна

    А в Австрии говорят, что горнолыжные курорты будут открыты. Меркель совсем с ума сошла. Сегодня заявила, что государство не будет долго выплачивать помощь отраслям, которые не могут работать из-за короны. А что она будет с армией безработных делать?

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