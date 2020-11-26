Меркель хочет закрыть все горнолыжные курорты Европы

16:07 26.11.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех горнолыжных курортов Европы на уровне правительства ЕС, пишет ТАСС.

Меркель вновь призвала граждан отказаться от не необходимых контактов, в том числе частных и туристических поездок в лыжный сезон.

"Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов", - заявила она, добавив, что этого будет добиться непросто.

Меркель отметила, что ограничения общественной жизни в Германии, связанные с пандемией, скорее всего будут сохраняться и в январе 2021 года. Она также выразила надежду на то, что вакцина от коронавируса поступит в Германию до 25 декабря, она в первую очередь будет предложена тем, кто работают в медицинской сфере.

В Германии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом зимой, когда немцы в большом числе направляются в Австрию на горнолыжные курорты. Во время первой волны пандемии многие граждане ФРГ заразились коронавирусом в австрийском Ишгле. Немецкие СМИ даже назвали курорт "рассадником коронавируса в Европе".