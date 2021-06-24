Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19
В Краснодарском крае с 1 июля 2021 года вводится обязательная проверка ПЦР-тестов на коронавирус или справки о вакцинации от коронавируса для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты. С 1 августа все курорты на территории региона, в том числе Сочи, Анапа и Геленджик, закроются для непривитых от COVID-19. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил рост числа заболевших в Краснодарском крае. «В связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерей, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», — написал Кондратьев в своем Telegram.
«С 1 августа ужесточить эту меру — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», — добавил глава региона.
По информации оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вам прошлого года мало чтобы понять что плевать им на экономику, фашистам и их карателям старой нефти хватит на жизнь, а остальные рабы для них только "новая нефть"
Чегоже ты такой вурдалак, ведь наверное мама , папа были.
Дочихаетесь, Когда вам запретят заходить в магазины или выходить на улицу
Тогда большой привет гостиницам и пансионатам,оставайтесь пустыми.
Интересно а 1 августа выселят не ширнутых буду, если они заселились до даты чмopения?