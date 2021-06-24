Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19

© KM.RU, Алексей Белкин

В Краснодарском крае с 1 июля 2021 года вводится обязательная проверка ПЦР-тестов на коронавирус или справки о вакцинации от коронавируса для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты. С 1 августа все курорты на территории региона, в том числе Сочи, Анапа и Геленджик, закроются для непривитых от COVID-19. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил рост числа заболевших в Краснодарском крае. «В связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерей, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», — написал Кондратьев в своем Telegram.

 «С 1 августа ужесточить эту меру — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», — добавил глава региона.

По информации оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 19:47
    Гость: Плевали они

    Вам прошлого года мало чтобы понять что плевать им на экономику, фашистам и их карателям старой нефти хватит на жизнь, а остальные рабы для них только "новая нефть"

  3. 24.06.2021, 19:42
    Гость: Зря чихаете

    Дочихаетесь, Когда вам запретят заходить в магазины или выходить на улицу

  4. 24.06.2021, 18:35
    Гость: в частном секторе не надо?

    Тогда большой привет гостиницам и пансионатам,оставайтесь пустыми.

  5. 24.06.2021, 18:21
    Гость: А если до

    Интересно а 1 августа выселят не ширнутых буду, если они заселились до даты чмopения?

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