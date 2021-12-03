Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз, сообщает РИА Новости.
"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым в качестве свидетельства и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества, поднятые в ходе недавних визитов в Москву, состоялось подписание соглашения об отмене виз", — говорится в коммюнике, распространенном МИД Сан-Марино.
О том, что Россия и Сан-Марино планируют отказаться от визовых требований стало известно в сентябре.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я уже три года на карибах не отдухал ,из-за отмены круизов Дисней и вот опять новый штам.
Юра, сейчас такое и в россйской глубинке: половина всех продавщиц в магазинах для взрослых нерусские девушки. Уж очень настырно зазевают - ещё на улице перед входом.
на Северном полюсе не был.
попугай Кеша с Таити прилетел.
Прищучили санкциями "патриотов-горлопанов" а они теперь шакалят лазейки,да чтоб с шенгенской визой!
Не в Торжок-же ехать отдыхать на выходные, да ещё за рубли!