Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз, сообщает РИА Новости

"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым в качестве свидетельства и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества, поднятые в ходе недавних визитов в Москву, состоялось подписание соглашения об отмене виз", — говорится в коммюнике, распространенном МИД Сан-Марино.

О том, что Россия и Сан-Марино планируют отказаться от визовых требований стало известно в сентябре. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 17:34
    Гость: фёдор

    Я уже три года на карибах не отдухал ,из-за отмены круизов Дисней и вот опять новый штам.

  2. 03.12.2021, 15:18
    Гость: профессор Преображенский

    Юра, сейчас такое и в россйской глубинке: половина всех продавщиц в магазинах для взрослых нерусские девушки. Уж очень настырно зазевают - ещё на улице перед входом.

  5. 03.12.2021, 14:53
    Гость: Вадим

    Прищучили санкциями "патриотов-горлопанов" а они теперь шакалят лазейки,да чтоб с шенгенской визой!
    Не в Торжок-же ехать отдыхать на выходные, да ещё за рубли!

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