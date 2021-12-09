Авиакомпании предлагают не возвращать деньги пассажирам без без QR-кода

11:13 9.12.2021

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными. Если тариф возвратный – возвращать, если нет – соответственно, не возвращать», – рассказал один из собеседников издания.

Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Поправку в законопроект предлагают внести из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.