Авиакомпании предлагают не возвращать деньги пассажирам без без QR-кода

Аэропорт Шереметьево

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. 

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными.  Если тариф возвратный – возвращать, если нет – соответственно, не возвращать», – рассказал один из собеседников издания.

Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Поправку в законопроект предлагают внести из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.12.2021, 16:07
    Гость: ABCD

    Странное предложение- узаконить воровство чужих денег.
    Если взял у кого то деньги и услугу не выполнил, то верни деньги. Обговаривавшие различными обстоятельствами это лишь поиск формулировки кражи чужих денег.
    Сегодня дирижер пандемии из США Билл Гейтс заявил вдруг, мол пошел спад пандемии в мире. Если так пойдёт дальше то она вдруг совсем может исчезнуть, а что тогда с дискриминацией и узаконенным социальным расизмом власти - писуар кодами? они останутся навсегда?
    Власть во всю уже погрузилась в созданную ими же новую ковидную реальность.

  4. 09.12.2021, 15:57
    Гость: stalker

    Я что-то не понял. Сейчас закон будут принимать об использовании этого кода в общественном транспорте. Согласно ему на борт самолета без этого кода вообще не пустят. А раз так, то эта инициатива авиакомпаний теряет смысл.

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