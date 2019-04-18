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Россия запретила ввозить украинскую одежду и обувь

15:53 18.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Список запрещенной к ввозу в Россию продукции с Украины пополнился. Теперь с Украины нельзя привозить бумагу, картон, одежду, обувь и трубную продукцию.

На сайте российского правительства говорится, что под запрет на ввоз попали некоторые виды бумаги и картона, разные продукты легкой промышленности, в том числе костюмы, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания. Кроме того, запретили импорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и тому подобного.

Украинская обувь тоже не попадет в Россию, включая ботинки с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи. Также запретили ввоз и трубной продукции, канатов, сеток и крепежных изделий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что Москва запретит ввозить с Украины отдельный виды товаров, относящихся к продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Экспорт и импорт в России
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 22:46
Гость: Уходя уходи !

Нужно хохлов отключить от Единой энергосистемы. Рубильник вниз. Молча, без слов.
18.04.2019, 22:37
Гость: Игорь Сорин

бЕндеровскому(через Е называет ваш новый президент) ВВВ
Еще раз повторяю для свидомых дебилов- надо быть не просто идиотами, а клиническими идиотами, чтобы раз за разом вместо наевшегося олигарха свободно выбирать на свободных , демократических выборах, очередного олигарха. Теперь Беню будете хгодуваты, дэбилы, блин.
18.04.2019, 22:27
Гость: Агностик

Ну почему только китайским. Вот Пу встретится с Ыном и попрут в Россию северпкитайские кеды и трусы.
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