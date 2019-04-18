Россия запретила ввозить украинскую одежду и обувь

15:53

Список запрещенной к ввозу в Россию продукции с Украины пополнился. Теперь с Украины нельзя привозить бумагу, картон, одежду, обувь и трубную продукцию.

На сайте российского правительства говорится, что под запрет на ввоз попали некоторые виды бумаги и картона, разные продукты легкой промышленности, в том числе костюмы, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания. Кроме того, запретили импорт свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и тому подобного.

Украинская обувь тоже не попадет в Россию, включая ботинки с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи. Также запретили ввоз и трубной продукции, канатов, сеток и крепежных изделий.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что Москва запретит ввозить с Украины отдельный виды товаров, относящихся к продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.