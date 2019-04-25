Нарышкин рассказал о подготовке Вашингтона к военной операции в Венесуэле

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У России есть подозрения, что США готовятся к началу военной операции в Венесуэле. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время. Ситуация напряженная», — сказал руководитель Службы внешней разведки. Его процитировал «Интерфакс».

Нарышкин также отметил, что, пользуясь накаленной обстановкой в Венесуэле, западные страны продолжают «кромсать» эту латиноамериканскую страну, как это ранее было в Сирии и Ливии. Как написало РИА «Новости», тем самым государства-провокаторы приближают гуманитарную катастрофу и «раздувают гражданский конфликт».

В конце января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, воспользовавшись неспокойной обстановкой в Венесуэле, провозгласил себя временным главой страны. Он призвал ее жителей выйти на улицы и протестовать против действующей власти и президента Николаса Мадуро. Однако лидер нации заявил, что не собирается уходить в отставку.

Гуайдо поддержали США, Австралия, Канада, множество стран Латинской Америки и ЕС. На стороне Мадуро выступили Россия, Турция, Сирия, Иран, Куба, Мексика, Никарагуа, Боливия.