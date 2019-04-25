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Нарышкин рассказал о подготовке Вашингтона к военной операции в Венесуэле

12:13 25.04.2019
Сергей Нарышкин. Фото с сайта pixabay.com
Сергей Нарышкин. Фото с сайта pixabay.com
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У России есть подозрения, что США готовятся к началу военной операции в Венесуэле. Такое заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время. Ситуация напряженная», — сказал руководитель Службы внешней разведки. Его процитировал «Интерфакс».

Нарышкин также отметил, что, пользуясь накаленной обстановкой в Венесуэле, западные страны продолжают «кромсать» эту латиноамериканскую страну, как это ранее было в Сирии и Ливии. Как написало РИА «Новости», тем самым государства-провокаторы приближают гуманитарную катастрофу и «раздувают гражданский конфликт».

В конце января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, воспользовавшись неспокойной обстановкой в Венесуэле, провозгласил себя временным главой страны. Он призвал ее жителей выйти на улицы и протестовать против действующей власти и президента Николаса Мадуро. Однако лидер нации заявил, что не собирается уходить в отставку.

Гуайдо поддержали США, Австралия, Канада, множество стран Латинской Америки и ЕС. На стороне Мадуро выступили Россия, Турция, Сирия, Иран, Куба, Мексика, Никарагуа, Боливия.

Темы: Россия, Венесуэла, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 18:06
Гость: Вааще то

СССР накрылся через пятнадцать лет после этого, но пиндосы этого не заметили и заткнулись на тридцать.
Цена неважна????
25.04.2019, 14:27
Гость: Олле

...Второй Вьетнам крайне необходим для оздоровления экономики США...
ДА.И еще более - для успеха нашей Политики и Экономики и ВПК.Именно после того,как МЫ (и Китай тоже,спасибо ему ) хорошо отпинали США во Вьетнаме - СССР стал (опять после 1945 года)- великий СССР.И пиндосы заткнулись на долгие следующие 30 лет.
Рецепт,полагаю понятен ?:)
Цена - НЕВАЖНА.
25.04.2019, 14:06
Гость: Павел__

Ну рассказал нарушкин про "план" и что?
Россия ведь поддерживает не Мадуро, а народ Венесуэлы, если верить ток-шоу на нашем ТВ.
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