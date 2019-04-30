Арестован экс-руководитель головного предприятия «Роскосмоса»

11:15

Бывший руководитель «Техномаша» Дмитрий Панов проведет в СИЗО почти два месяца.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего и.о. гендиректора НПО «Техномаш», входящего в структуру «Роскосмоса», до 24 июня. Дмитрия Панова подозревают в мошенничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

Потерпевшей стороной по делу признан «Пермский пороховой завод», свою причастность к каким-либо преступлениям Панов отрицает, сообщает ТАСС.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что обвиняемый был уволен с занимаемой должности вместе с двумя советниками по распоряжению главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, ознакомившегося с «итогами деятельности Панова в «Техномаше». Материалы внутреннего расследования Роскосмоса были переданы в прокуратуру.

В феврале стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководства предприятия. По данным «Коммерсанта», речь идет о хищении 410,2 млн руб., перечисленных «Техномашем» в рамках гособоронзаказа ООО «Москапстрой». Порядчик должен был осуществить реконструкцию производства на ФКП «Пермский пороховой завод».

Получив авансы, своих обязательств «Москапстрой» не выполнил, а предоставленные под контракты гарантии оказались фиктивными. Акты выполненных работ были также сфальсифицированы. В настоящее время на объекте назначена строительно-техническая экспертиза.

«Техномаш» является головным предприятием госкорпорации «Роскосмос» по технологическому обеспечению. НПО осуществляет разработку и создание оборудования для ракетно-космической промышленности, а также других отраслей экономики.