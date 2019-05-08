Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

09:24

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году.

Как пишет РИА Новости, в следующем году россиян снова ждут длинные майские праздники.

Так как несколько праздничных дней совпадают с выходными днями, то ведомство предлагает следующий механизм переноса: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 4 и 5 мая соответствено (понедельник и вторник).

Таким образом в 2020 году график выходных дней получается следующим:

—с 1 по 8 января — Новый год;

—с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;

—с 7 по 9 марта — Международный женский день;

—с 1 по 5 мая — День весны и труда;

—с 9 по 11 мая — День Победы;

—с 12 по 14 июня — День России;

—4 ноября — День народного единства.

В ведомстве отмечают, что перенос выходных дней поможет создать условия "для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период".