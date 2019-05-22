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Под Владимиром ликвидировали планировавших теракт боевиков

07:55 22.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Во Владимирской области в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидированы двое бандитов, планировавших совершить теракт, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного центра НАК.

Ранее сообщалось, что на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим КТО.

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция... в ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", - говорится в сообщении.

Спецназ блокировал дом. где укрывались боевики, жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по правоохранителям и были убиты ответным огнем, пояснили в НАК.

Личности бандитов предварительно установлены. Отмечается, что, по данным оперативного штаба НАК, "они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей".

"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", - говорится в сообщении.

Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.

Темы: Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 11:38
Гость: Carlos

Хотя бы ФИЛЬТР... Ведь едет сюда то, что в СА зачастую в розыске и под судом находится.
22.05.2019, 11:37
Гость: Carlos

Это апсольман не его "полланые". Случись, не дай Бог - они его первым порвут, аки "мунафика" (отступника), нормальным мусульмана тож небо с овчинку покажется (потому как не блюли и отступничали), а вот "кафиров" будут пытаться обращать в СВОЮ веру, конечно, методами очень далёкими от философического убеждения...
22.05.2019, 10:07
Гость: Так что дала

победоносная война в сирии?
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