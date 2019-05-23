Путин вручил госнаграды выдающимся гражданам России

19:02

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кому сегодня будут вручены государственные награды, за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное, творческое, отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в её развитие, в наше общее прогрессивное движение вперёд, примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества», – сказал Путин.

«Вы добились впечатляющих высот, – обратился Путин к присутствующим. – Желаю вам новых успехов, здоровья и благополучия».

Награды получили более 30 представителей различных сфер: лётчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства, сообщает «Столетие».

В числе награждённых оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая удостоилась ордена Святого апостола Андрея Первозванного - одной из высших государственных наград – за выдающиеся заслуги перед Родиной. Глава государства отметил её «мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельную ответственность», сильный и яркий характер.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино удостоен ордена Дружбы. Эту награду также получили посол Китая в России Ли Хуэй, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов и народная артистка России Лариса Долина.

Гендиректору оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ по футболу FIFA 2018 Алексею Сорокину был вручён орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили мэр Казани Ильсур Метшин, сатирик Михаил Жванецкий и модельер Валентин Юдашкин. Актёра Сергея Маковецкого наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Гендиректор – художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получил орден Почёта. В числе награждённых также главный редактор RT Маргарита Симоньян и председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин – они получили ордена Александра Невского.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён глава Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко. Орден Почёта Владимир Путин вручил вице-президенту РАН Владимиру Чехонину. Президент также отметил космонавтов: Фёдора Юрчихина, Андрея Борисенко, Олега Новицкого и лётчика-испытателя Владимира Кутанина.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручён гендиректору Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологи им. Дмитрия Рогачёва Александру Румянцеву.

Награды также получили бизнесмены, среди них – председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников (Орден Александра Невского), гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и гендиректор «Газпром-медиа-холдинг» Дмитрий Чернышенко получили ордена Почёта.

Награды также получили ректоры МГУ Виктор Садовничий (Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени), Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров (Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе (Орден Дружбы), Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и Российского экономического университета им. Плеханова Виктор Гришин (Орден Александра Невского).

Почётное звание заслуженного работника физической культуры РФ получил первый вице-президент «Российского футбольного союза» Никита Симонян.