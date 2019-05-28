Российских школьников станут обучать ЗОЖ

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Российским школьникам решили привить здоровый образ жизни. Для этого уже в 2020 году могут появиться новые образовательно-воспитательные программы и школьный предмет. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы вместе с Министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ. Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек», — пояснила Скворцова.

По ее словам, программа будет разделена на четыре возрастные группы. Например, детей от трех до шести лет будут обучать личной гигиене. Ребята постарше смогут научиться самостоятельно регулировать состояние здоровья.

«Старшие дети — 10-е и 11-е классы — должны уметь оказывать первую помощь», — сказала министр, подчеркнув, что их также научат измерять пульс, давление и распознавать сбои в организме.

Минздрав рассчитывает внедрить новые программы и предметы «в будущем году». Кроме того, совместно с Министерством культуры планируется создание новых фильмов, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни.