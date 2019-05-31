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Сергей Лавров предложил Японии отменить визы

11:11 31.05.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с японским коллегой Таро Коно напомнил об инициативе Москвы перейти к безвизовому режиму между двумя государствами. Его слова привел ТАСС.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией», — отметил министр.

Речь идет, в первую очередь, о поездках с деловыми и туристическими целями. Российский министр выразил надежду, что диалог Москвы и Токио по данному вопросу продолжится.

Лавров также напомнил о предложении президента России Владимира Путина ввести режим свободного перемещения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, добавив, что это могло бы стать первым шагом.

Четвертый раунд консультаций в формате «два плюс два» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии прошел 30–31 мая.

Ранее глава МИД РФ заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Он отметил, что в рамках подготовки к встрече лидеров министры иностранных дел и обороны России и Японии в формате «два плюс два» также подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества.

Темы: Сергей Лавров, Япония, Отношения России и Японии, Безвизовый режим, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 17:18
Гость: Григорий

Совместное рыболовство с японией-у японцев бешенные уловы,у рф=0.
31.05.2019, 16:34
Гость: ДФМН

\ Сергей Лавров предложил Японии отменить визы
У нас нет визового режима с Украиной и посмотрите как всё прекрасно: Крым отжали, а в Донбассе ИХТАМНЕТы воюют с ВСУ. Так давайте и с Японией отменим! – неожиданно предложил японцам Лавров.
31.05.2019, 16:25
Гость: все проще-японцы свободно

колонизируют Курилы,потом референдум и =курилыненаши=
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