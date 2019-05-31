\ Сергей Лавров предложил Японии отменить визы

11:11

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с японским коллегой Таро Коно напомнил об инициативе Москвы перейти к безвизовому режиму между двумя государствами. Его слова привел ТАСС.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией», — отметил министр.

Речь идет, в первую очередь, о поездках с деловыми и туристическими целями. Российский министр выразил надежду, что диалог Москвы и Токио по данному вопросу продолжится.

Лавров также напомнил о предложении президента России Владимира Путина ввести режим свободного перемещения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, добавив, что это могло бы стать первым шагом.

Четвертый раунд консультаций в формате «два плюс два» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии прошел 30–31 мая.

Ранее глава МИД РФ заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Он отметил, что в рамках подготовки к встрече лидеров министры иностранных дел и обороны России и Японии в формате «два плюс два» также подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества.