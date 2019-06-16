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Цыгане спешно покидают Пензенскую область после массовой драки

18:11 16.06.2019
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Пензенскую область ночью покинули сразу несколько семей цыган проживавших в Городищенском районе, сообщает портал Рenza-post.

Как пишет издание, с понедельника начнутся проверки цыган на предмет законности их проживания в регионе.

Ранее о массовых проверках законности проживания цыган заявил губернатор области Иван Белозерцев сразу после того, как в селе Чемодановка произошла массовая драка между местными жителями и цыганами.

Глава региона пообещал, что у представителей цыганской национальности проверят право на землю и недвижимость, регистрацию, а также законность подключения к газу, свету, воде, задолженность по коммунальным услугам и так далее.

Также отмечается, что местная полиция взяла на контроль цыганский поселок на Проспекте Победы. «Подогнали для охраны наряд полиции, а по улице ходят Росгвардейцы в штатском», — отмечается в средствах массовой информации.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, переросший в массовую драку, в которой участвовали несколько сотен человек. Серьезно пострадали пять человек, один из них скончался в больнице от ранений. Дело о массовой драке передали в центральный Следственный комитет. В знак протеста жители на время перекрыли федеральную трассу М5 Урал.

Губернатор на сельском сходе пообещал, что в ближайшее время займется вопросами уличного освещения, водоснабжения, благоустройства и работой общественного транспорта в Чемодановке.

Темы: Пензенская область
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Комментарии читателей
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16.06.2019, 23:26
Гость: Karim Jovded Gobbar

Победа!!! Горячий привет Настоящим Русским Мужикам Пензенской области от Русского Националиста! И искренние соболезнования семьям погибших за Русское Дело! Когда в России наконец установится Русская Власть, их имена будет навеки вписаны золотыми буквами в книгу Русской Памяти, вместо имен всяких макаревичей, новодворских и пр. русофобской нечисти.
Так и хочется прочитать в следующем сообщении:
И были встречены на границе соседней Астраханской области (нет, нет, я достаточно силен в географии, просто в каждой шутке есть... своя доля шутки :) ) озлобленными местными Русскими Мужиками, вооруженными дрекольем (сотовыми телефонами, техникой боевого карате, ...). И препревождены в Демократическую Толерастную Республику Черту-На-Рога.
На Русской Земле будут рады гостям любой Национальности (включая Цыган, Евреев и Чечен - без исключения), но так будет с каждым, кто подумает, что можно безнаказанно приставать к Русским Девушкам, загорающим у пруда.
Но, по большому счету, Цыгане - копейка делов, горсть людей. Ну не вписались Цыгане в современность. Да, Цыгане - не работники. Что поделать, и Русские - не Бизнесмены, (и, говорят даже, не Философы). Жалко их даже...
А вот если бы на месте Цыган были... Олигархи. Помечтаем:
Из Орловской области изгнали последнего олигарха!
В Алтайском крае не осталось ни одного!
5 Олигархов украсили собой фонари г. Шуи!
И т.д.
Ведь можем же! Но не хотим!
А вы говорите - а что мы можем сделать... а вот власть... да у нее войска...
16.06.2019, 23:15
Гость: нв

Даже в армии встречал цыгана.Служил срочку и ничего.
16.06.2019, 23:05
Гость: нв

У евреев тяга к наукам иногда просыпается.
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