В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей

15:22

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкойна официального представителя МВД Ирину Волк.

"В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сказала она.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный угощал людей напитком неизвестного состава, они теряли сознание, впадали в полусонное состояние, у них забирали деньги и ценности. Преступления, как правило, совершались на Хохловской площади.

Подозреваемый находился под подпиской о невыезде в рамках расследования уголовного дела о грабежах. "Он был задержан некоторое время назад как подозреваемый в двух кражах, на время следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту ограбления. Эти уголовные дела будут объединены в одно производство", - сказал источник. При этом он добавил, что сейчас проверяется причастность задержанного и к другим подобным преступлениям.

По словам собеседника агентства, одной из пострадавших оказалась фотограф издания The Village Людмила Чижова, сейчас она находится в больнице.

Задержанный совершал преступления как минимум с мая этого года.

"Задержанный - 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии - в Москве находится с 2015 года. По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. Точное количество пострадавших от его действий сейчас устанавливается. При обыске у него изъяты похищенные вещи", - сказал источник.