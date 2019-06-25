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В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей

15:22 25.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкойна официального представителя МВД Ирину Волк.

"В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сказала она.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный угощал людей напитком неизвестного состава, они теряли сознание, впадали в полусонное состояние, у них забирали деньги и ценности. Преступления, как правило, совершались на Хохловской площади.

Подозреваемый находился под подпиской о невыезде в рамках расследования уголовного дела о грабежах. "Он был задержан некоторое время назад как подозреваемый в двух кражах, на время следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по факту ограбления. Эти уголовные дела будут объединены в одно производство", - сказал источник. При этом он добавил, что сейчас проверяется причастность задержанного и к другим подобным преступлениям.

По словам собеседника агентства, одной из пострадавших оказалась фотограф издания The Village Людмила Чижова, сейчас она находится в больнице.

Задержанный совершал преступления как минимум с мая этого года.

"Задержанный - 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии - в Москве находится с 2015 года. По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. Точное количество пострадавших от его действий сейчас устанавливается. При обыске у него изъяты похищенные вещи", - сказал источник.

Темы: Москва, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 18:19
Гость: Гоги с Таганроги

Джигиты деньги не работают , джигиты деньги добивают.
25.06.2019, 16:44
Гость: Капитан Очевидность

Это каким нужно быть идиотом, чтобы принимать "угощение" от незнакомца на улице? Тем более "уроженца Кабардино-Балкарии".
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