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Счетная палата нашла у таможни нарушения на миллиард рублей

14:52 27.06.2019
Счетная палата РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Центральной базовой таможне (ЦБТ) были выявлены нарушения при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.

По данным Счетной палаты, ЦБТ завышала стоимость капремонта объектов таможенной службы. Например, цена работ по административному зданию в Москве выросла на 27,2 млн руб. за счёт покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов.

Также выяснилось, что ЦБТ закупала товары, в которых не было необходимости. В 2008–2016 годах на складах таможни скопились невостребованные материальные ценности на 21,1 млн руб.

Кроме того, в 2015–2018 годах ЦБТ ежегодно брала в аренду 214 машино-мест общей площадью 7122,93 кв. м. В Счётной палате подсчитали, что на одно машино-место приходилось 33,3 кв. м.

Между тем, согласно приказу Минэкономразвития от 7 декабря 2016 года, минимально допустимые размеры машино-места составляют 13,25 кв. м, максимально – 22,3 кв. м. Общая сумма арендной платы, уплаченной ЦБТ за излишнюю площадь, составила 79,1 млн руб.

Вопросы вызвала и студия художников ФТС. Расходы ЦБТ на её содержание в проверяемом периоде (2016–2018 годы) составили 8,6 млн руб. В штат студии входят пять человек.

Результатом их работы в 2016–2017 годах и девяти месяцах 2018-го стали 10 картин стоимостью 340 300 руб., а также один барельеф. То есть за два года и девять месяцев один художник написал около двух картин. В связи с этим Счётная палата порекомендовала рассмотреть вопрос финансирования студии в штате ЦБТ, сообщает «Право.ру».

Информация о выявленных нарушениях направлена в Генпрокуратуру. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 20:30
Гость: Путник

Это они еще в ФССП небыли. А, уж про полицию не говорю. Прокуратура, это "ангелы" во плоти.
27.06.2019, 16:42
Гость: D.D.

Всего на ярд дерева??
...палатку - целиком - в нач.школу учить арифметику...
27.06.2019, 15:43
Гость: Верещагин

Я мзду не беру – мне за державу обидно.
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