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Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

12:42 1.07.2019
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Сразу несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии, в том числе в ранге заместителя директора, в ближайшее время могут покинуть свои посты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства рапорт об отставке написал "один из самых знаковых и известных заместителей главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов".

Также из Росгвардии могут уйти замдиректора службы генерал-лейтенант Сергей Милейко и замдиректора, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин. "Кроме того, из Росгвардии могут уйти еще несколько генералов из команды Меликова", - сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что Меликов и Милейко подали рапорты об отставке, сообщила газета "КоммерсантЪ". По данным издания, это произошло после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов перераспределил обязанности между с своими заместителями.

Издание отмечало, что Меликов обладал самыми широкими полномочиями по сравнению с остальными заместителями, а после решения Золотова "под ним" остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. Милейко курировал тыловые вопросы.

Темы: Росгвардия
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 16:28
Гость: майк

Новые долларовые миллиардеры? В какую сферу деятельности?
01.07.2019, 14:58
Гость: Алексей

Эти видать почуяли, что назревают бурные события, в которых власть задействует Росгвардию. Придется отдавать "сомнительные" приказы и потом за них отвечать. Предпочли заранее слинять, чтобы не оказаться в конце на скамье подсудимых.
01.07.2019, 14:48
Гость: stalker

Курировал тыловые вопросы ? Да, это хлебное место. Понятно почему у него интерес к службе угас. От такой кормушки оторвали. А какая ему польза от руководства спецназом и линейными частями ? Одни проблемы и ответственность. Понятно дамы и господа, кто у нас и почему в Росгвардии заправляет ?
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