Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

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Сразу несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии, в том числе в ранге заместителя директора, в ближайшее время могут покинуть свои посты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства рапорт об отставке написал "один из самых знаковых и известных заместителей главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов".

Также из Росгвардии могут уйти замдиректора службы генерал-лейтенант Сергей Милейко и замдиректора, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин. "Кроме того, из Росгвардии могут уйти еще несколько генералов из команды Меликова", - сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что Меликов и Милейко подали рапорты об отставке, сообщила газета "КоммерсантЪ". По данным издания, это произошло после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов перераспределил обязанности между с своими заместителями.

Издание отмечало, что Меликов обладал самыми широкими полномочиями по сравнению с остальными заместителями, а после решения Золотова "под ним" остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. Милейко курировал тыловые вопросы.