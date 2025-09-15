Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Запад симулирует угрозу с Востока из-за собственного катастрофического положения, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше", - приводит ее слова ТАСС.
По мнению Захаровой, такую русофобию и белорусофобию "объяснять ничем уже не приходится, кроме как придумать новые тезисы".
"Такими симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, для того чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше ввергнуть самих себя в абсолютный омут, в тупик той махинации, которую сами же придумали", - указала официальный представитель МИД РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цитата:- «А сколько денег Россия укронацистам дала?»
Дала не украинцам, а Яныку (по разным источникам от 5 до 15 мрд «зелёных рублей»).
Когда?- в 2013 году.
Зачем? А чтобы он съездив на Совет Европы и по просьбе (приказу?) украинского народа подать заявку о вступлении Украины лет через 10 в С.Е.- не подал заявку.
Заметьте, он должен был привезти не справку, что Украина стала членом С.Е., а всего лишь список требований, которым страна через 10 лет должна отвечать, чтобы стать членом С.Е.
Но Янукович, которому с ЛУЧЕЗАРНОЙ улыбкой «СТАРШИЙ БРАТ» дал (по разным источникам от 5 до 15 мрд «зелёных рублей») (о целях этого- даже Гость: Лучезар20:34 догадывается).
Поэтому, когда Янык, вернувшись в Украину с лучезарной улыбкой, развёл перед народом руками- я не подал заявку...
А зачем «хохлам» такой «слуга народа»? Отсюда и Майдан с лозунгом- долой взяточника.
В польском Вроцлаве с белой машины украинца сорвали номера и оставили на кузове надпись черной краской «На фронт» со всех сторон.
Об этом сообщает местный портал 24Wroclaw.
«В ночь на 14 сентября на парковке на улице Грабишинской во Вроцлаве произошел акт вандализма. Неизвестный преступник или преступники украли номерной знак автомобиля, а затем закрасили его краской из баллончика, оставив надпись „На фронт“», — говорится в материале.
А, Россия в бартерном
Вы в какой конторе служите? Это же по вашей вине и вашего босса клоуна сложилась аховая ситуация для РФ в мире и в экономике тоже. Это же беззубая и провальная работа МИДа на пост советском пространстве и в дальнем зарубежье. Россотрудничество скоморохи, дрессированные медведи и балалайки. Предлагают зубы показывать, а показывать то уже нечего, зубы все давно выпали в силу возраста, если пасть раскрыть, то вставная челюсть последняя выпадет.
Нет- это правда (Заголовок-»Западная Европа находится в катастрофическом положении»).
На бензоколонках Мюнхена, Франкфурта, Гамбурга и т. д. висят таблички 95-го, дизеля нет.
В угледобывающем центре Германии Ессене (и т. д.) нет водоснабжения. Для стирки и мытья посуды люди набирают воду из луж, о для питья стоят с вёдрами в длинных очередях в ожидании автоцистерн, привозящих воду.
Со слезами на глазах смотрят с завистью ТВ передачи первого российского канала с любимой передачей Петросяна (ну это там, где он поел, помылся- и всё от того что он в правильной стране родился (В России)).
Немцы на свои задрипанные «Мерсы» надевают картонные башни и трубами, имитирующие танки. При этом не забывают украсить машину надписью «На мАскVу». Люди с умилением смотрят на марширующих детишек в пилоточках и с деревянными шмайсерами под песню «Дядя канцлер мы с тобой».
В гимназиях гинекологи доходчиво разъясняют фройлянам из 8- 10 классов о пользе рождения детей в их возрасте.....