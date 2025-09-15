Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении

16:15 15.09.2025

Запад симулирует угрозу с Востока из-за собственного катастрофического положения, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это делается, потому что ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше", - приводит ее слова ТАСС.

По мнению Захаровой, такую русофобию и белорусофобию "объяснять ничем уже не приходится, кроме как придумать новые тезисы".

"Такими симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, для того чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше ввергнуть самих себя в абсолютный омут, в тупик той махинации, которую сами же придумали", - указала официальный представитель МИД РФ.