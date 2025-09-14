В Генштабе ВСУ назвали цену одного дня боевых действий для Украины
Один день полномасштабных боевых действий обходится Украине в $172 млн, заявил на конференции YES 2025 в Киеве глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.
Гнатов отметил, что исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит и ей нужна помощь партнеров для развития оборонной промышленности и инновационных технологий.
«Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы», — сказал глава Генштаба, отметив, что военный конфликт с Россией — «это очень дорого».
Невидимая рука рынка, панимаишььььь.....
Держит всех в железной руке. У него не забалуешь. Вот тебе и квнщик.
„Деньги — нерв войны.“
Который всех строит не хуже Сталина....
Это ты про носатого вора-нарика ???да ужж...
Победить их можно только, если они сами хотят, чтобы их победили. Вот как при Петре/Мазепе или Ленине/Петлюре. В первом случае большинство явно предпочитало москалей ляхам и шведам, во втором -- большинство явно увлеклось идеей социальной справедливости (в отличие от поляков например). На время, но увлеклось. Да и во время ВОВ Черняховских и Кожедубов было куда больше Бандер/Шухевичей.
Но если они не хотят -- пустой номер. Коса на камень. Уж как их Речь Посполита укротить пыталась в XVII веке -- а всё без толку. А тогдашняя Речь Посполита -- это не нынешние Польша/Литва. Это было мощнейшее государство Вост. Европы, громившее турок тогда, когда и австрийцы, и русские от одного имени турецкого бледнели. Османскую империю -- громила, а с хохлами поделать ничего не могла! Думаю, что это самое упрямое племя на свете. И кстати их анархичность весьма преувеличена -- когда им надо, там не десять гетманов, а именно один. Который всех строит не хуже Сталина.