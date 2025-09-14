В Генштабе ВСУ назвали цену одного дня боевых действий для Украины

16:55 14.09.2025

Один день полномасштабных боевых действий обходится Украине в $172 млн, заявил на конференции YES 2025 в Киеве глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Гнатов отметил, что исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит и ей нужна помощь партнеров для развития оборонной промышленности и инновационных технологий.

«Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы», — сказал глава Генштаба, отметив, что военный конфликт с Россией — «это очень дорого».