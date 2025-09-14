В Генштабе ВСУ назвали цену одного дня боевых действий для Украины

Один день полномасштабных боевых действий обходится Украине в $172 млн, заявил на конференции YES 2025 в Киеве глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Гнатов отметил, что исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит и ей нужна помощь партнеров для развития оборонной промышленности и инновационных технологий.

«Нам не надо забывать, что внедрение инноваций — это огромные финансовые ресурсы», — сказал глава Генштаба, отметив, что военный конфликт с Россией — «это очень дорого».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.09.2025, 21:43
    Гость: Юляша

    Который всех строит не хуже Сталина....
    Это ты про носатого вора-нарика ???да ужж...

  5. 14.09.2025, 21:23
    Гость: Хохлы всё таки вещь в себе.

    Победить их можно только, если они сами хотят, чтобы их победили. Вот как при Петре/Мазепе или Ленине/Петлюре. В первом случае большинство явно предпочитало москалей ляхам и шведам, во втором -- большинство явно увлеклось идеей социальной справедливости (в отличие от поляков например). На время, но увлеклось. Да и во время ВОВ Черняховских и Кожедубов было куда больше Бандер/Шухевичей.

    Но если они не хотят -- пустой номер. Коса на камень. Уж как их Речь Посполита укротить пыталась в XVII веке -- а всё без толку. А тогдашняя Речь Посполита -- это не нынешние Польша/Литва. Это было мощнейшее государство Вост. Европы, громившее турок тогда, когда и австрийцы, и русские от одного имени турецкого бледнели. Османскую империю -- громила, а с хохлами поделать ничего не могла! Думаю, что это самое упрямое племя на свете. И кстати их анархичность весьма преувеличена -- когда им надо, там не десять гетманов, а именно один. Который всех строит не хуже Сталина.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты
© KM.RU
За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ
Народ с ума сойдёт от этой правды! Чиновники обязаны публиковать свои декларации
Избранное
Виталий Захарцов в «Винтаже» ввел в большую литературу русских рок-поэтов
Елена Привалова играет Баха (орган), 21-22 марта, Храм святого Людовика, Царицыно
«Моральный кодекс», 18 мая, Lustra Bar
Алексей Круглов и Игорь Гольденберг «Sweet Dream. Музыка П. Чайковского»
Компания Тимура Турлова скупает активы в США
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»
Кинопремьера «Танцы на высоте»: влияние горного тверка на менталитет кавказцев
АЙМСОРИ «Не уходи» (интернет-сингл)
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
Оргазм Нострадамуса «Ехали по тракту с бубенцами 8.02.2001»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации