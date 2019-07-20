На обеспечение работы президента РФ выделили дополнительно 3 млрд рублей

14:50

Бюджету придется выделить дополнительно 3 млрд рублей на обеспечение работы президента России Владимира Путина. Общие расходы на содержание Кремля в 2019 году приблизились к 25 млрд рублей.

Поправки к федеральному бюджету на 2019 год, предусматривающие дополнительное финансирование администрации президента, были подписаны Владимиром Путиным 18 июля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, половина дополнительных затрат (1,6 млрд рублей) уйдет на повышение зарплат и прочих выплат сотрудникам АП. Общая сумма расходов на зарплаты чиновникам президентской администрации вырастут на 17% и составят 10,6 млрд рублей.

Еще 1,2 млрд рублей добавили на содержание кремлевской канцелярии — сюда входит закупка товаров, прочие раcходы и услуги.

Общие расходы на содержание президента России и его администрации в 2019 году вырастут на 14% и составят 24,4 млрд рублей, отмечает издание Pasmi.ru. Годом ранее содержание президента обошлось налогоплательщикам в 22 млрд рублей.