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На обеспечение работы президента РФ выделили дополнительно 3 млрд рублей

14:50 20.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Бюджету придется выделить дополнительно 3 млрд рублей на обеспечение работы президента России Владимира Путина. Общие расходы на содержание Кремля в 2019 году приблизились к 25 млрд рублей.

Поправки к федеральному бюджету на 2019 год, предусматривающие дополнительное финансирование администрации президента, были подписаны Владимиром Путиным 18 июля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, половина дополнительных затрат (1,6 млрд рублей) уйдет на повышение зарплат и прочих выплат сотрудникам АП. Общая сумма расходов на зарплаты чиновникам президентской администрации вырастут на 17% и составят 10,6 млрд рублей.

Еще 1,2 млрд рублей добавили на содержание кремлевской канцелярии — сюда входит закупка товаров, прочие раcходы и услуги.

Общие расходы на содержание президента России и его администрации в 2019 году вырастут на 14% и составят 24,4 млрд рублей, отмечает издание Pasmi.ru. Годом ранее содержание президента обошлось налогоплательщикам в 22 млрд рублей.

Темы: Президент России
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 18:47
Гость: корнет

Конечно, своей челяди не скажешь, как народу:"Денег нет, но вы держитесь..."!
Могут ведь и мешок на голову... или ещё чего.
20.07.2019, 18:32
Гость: Цитата

— Нам с вами по четыре тысячи, — сказал он Бендеру, — а Балаганову две. Он и на две не наработал.
— А Козлевичу? — спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.
— За что же Козлевичу? — завизжал Паниковский, — Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича.
— Все? — спросил великий комбинатор.
— Все, — ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. — Какой может быть в этот момент Козлевич?
«Золотой теленок», Ильф и Петров
20.07.2019, 17:57
Гость: Юрий СПб

Вопрос: КАК эта информация просочилась на интернет-портал правовой информации, и что это за портал такой, кто его папа???
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