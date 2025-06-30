МИД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что российские политики и эксперты не имеют права вмешиваться во внутренние дела республики. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неприемлемых нападках на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), пишет «Коммерсант».
«Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела»,— сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. «В Армении нет борьбы властей против церкви»,— отметил он.
Сергей Лавров сегодня заявил, что конфликт ААЦ и правительства Армении — внутреннее дело страны, но неоправданные «нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность». По словам министра, этот вопрос обсуждался и на заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии. Арарат Мирзоян в заседании участвовать не стал.
С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Премьер-министр Никол Пашинян сообщал о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных по этому делу — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, критиковавший премьера. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Первая в мире христианская церковь это не внутреннее армянское дело. Надо выселить всех этнических армян на родину, обиженные они сметут там любую власть, только бы вернуться
наконец, наш старичок начнет разбираться с таджико-армяно-азербайджанскими кишлачниками?
Что, совершающих в нашей стране преступления иностранных граждан пожалел ? А жертв совершенных ими преступлений тебе не жалко ? Ты какого полета птица и как в наших краях затесался ?
Статистику желаешь знать ? Пожалуйста. В издании RTV1 за 23.01.2024 года была опубликована статья "Издержки толерантности». В МВД России назвали страны, граждане которых чаще всего совершали преступления". Там содержатся сведения о преступлениях, совершенных в нашей стране иностранцами с разбивкой по странам. Сведения взяты из данных МВД РФ. Согласно приведенных данных только за период 2022 года по май 2023 года гражданами Армении на территории РФ было совершено 2530 преступлений, из которых 915 тяжких. Всем этим людям была оказана консульская помощь как гражданам Армении. По числу преступлений на территории РФ, совершаемых иностранными гражданами, Армения занимает пятое место. Это статистика. А твое горлопанство это эмоции.
Ты уж погнал - гони до конца!
Чаво на Чубайсе Израилевиче остановился? А? Погнал на верхушку - гони до конца (тем более, из-за бугра вещаешь, а скромничаешь).
Али стрëмно-таки?