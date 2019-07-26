Задержаны и.о. министра финансов и экс-председатель правительства Астрахани

10:27

Экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и и. о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Султанов и Шведов задержаны", - сказал источник, не уточнив деталей.

Отмечается, что агентство не располагает официальным подтверждением этой информации. В настоящее время телефоны обоих задержанных недоступны.

Источник также сообщил, что в министерстве финансов региона проходят обыски. "В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски", - сказал он.

Проведение оперативных мероприятий подтвердил агентству другой источник в силовых структурах, не уточнив подробностей.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010 года был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.