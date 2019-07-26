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Задержаны и.о. министра финансов и экс-председатель правительства Астрахани

10:27 26.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и и. о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Султанов и Шведов задержаны", - сказал источник, не уточнив деталей.

Отмечается, что агентство не располагает официальным подтверждением этой информации. В настоящее время телефоны обоих задержанных недоступны.

Источник также сообщил, что в министерстве финансов региона проходят обыски. "В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски", - сказал он.

Проведение оперативных мероприятий подтвердил агентству другой источник в силовых структурах, не уточнив подробностей. 

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010 года был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 18:17
Гость: Прохожий

Не мало, а не смогли остановиться, хочется ещё и ещё. Жадность губит.А всего лишь, за месяц раньше бы уволится и в рай, в Калифорнию. Потягивая мартини, на берегу Атлантики, ностальгировать по россиянам. Впрочем 2 годков отсидит, а семейка уже в раю.
Надо вводить ценз оседлости, для чиновников, без того ни как.
26.07.2019, 18:16
Гость: общественная теория

не успели наладить прочные связи с главным решальщиком. Не в тот кабинет дань заносили.
26.07.2019, 17:22
Гость: Я

Взяли не по чину. И их наказали, за это, кинув, на потеху массам.
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