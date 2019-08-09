Под Ачинском после попадания молнии вновь взорвались боеприпасы

20:47

На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) вновь произошли взрывы снарядов.

Новый подрыв боеприпаса произошел в результате попадания молнии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

В ЦВО сообщили, что система защиты склада от молний была нарушена в результате пожара, который произошел 5 августа. В частности, "выведены из строя молниеотводы хранилищ".

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинскбыл был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.