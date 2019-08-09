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Под Ачинском после попадания молнии вновь взорвались боеприпасы

20:47 9.08.2019
Стоп-кадр из видео
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На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) вновь произошли взрывы снарядов.

Новый подрыв боеприпаса произошел в результате попадания молнии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

В ЦВО сообщили, что система защиты склада от молний была нарушена в результате пожара, который произошел 5 августа. В частности, "выведены из строя молниеотводы хранилищ".

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинскбыл был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

Темы: Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 22:21
Гость: Ржевский: говорят что молния в ножницы попала!

"Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?... Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?"-Гоголь Н.В.
И уносит страну .
И уносит страну
В свой последний Прорыв
А иначе рывок
Те три белых коня
Те три белых коня
Бульк,Пшик и Хлопок
09.08.2019, 22:07
Гость: А почему уних нет громоотводов?

в результате попадания молнии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2019/08/09/proisshestviya-v-armii/850163-pod-achinskom-posle-popadaniya-molnii-vnov-vzorval
09.08.2019, 22:00
Гость: версия слабЭнькая

Не иначе как летчик Волошин под управлением испанского диспетчера скинул визитки Яроша,а они как пошли хлопками, в результате получился один большой хлопок.
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