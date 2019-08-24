МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве

18:00

Праздничный концерт на проспекте Сахарова в Москве, посвященный 350-летию государственного флага России, посетили более 100 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МИД России Ирину Волк.

Фото: Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

Во время мероприятия охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Из-за проведения концерта в Москве до 23:59 субботы перекрыты для движения участки на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой). Для движения транспорта перекрыт Местный проезд (участок от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка), а также участки улицы Архитектора Рочегова.

На концерте выступили Филипп Киркоров, группа «Сурганова и оркестр», Валерия, Григорий Лепс. Речь со сцены произнес актер Василий Лановой.

В рамках мероприятия также состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен». Его участники развернули полотно из 2 тыс. флагов российских городов и общественных организаций, на котором читалось сложенное из цветов триколора слово «Россия». Общий размер полотна составил 120х20 м. Позже на проспекте был также развернут российский триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м.

День флага отмечается в России 22 августа. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление, официально признавшее национальным флагом России исторический флаг — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос.