В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом

Общемосковский крестный ход вышел на маршрут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, во главе шествия идет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Коммерсант». Мероприятию предшествовала торжественная литургия в ХХС.

Корреспондент издания сообщил о присутствии в храме большого количества людей с символикой «Русской общины». По их словам, они на позиции волонтеров выполняют функции охраны. «С разных городов (приехали волонтеры общины.— Ред.), ближайшее Подмосковье, из Самары есть люди. Мы обеспечиваем порядок в храме, то есть как охрана»,— заявил куратор общины по московскому округу Игорь.

В Московской патриархии ожидают, что к шествию присоединятся 20 тыс. человек. Длина маршрута крестного хода составит 6 км. Мероприятие РПЦ приурочено ко дню поминовения всех святых московской земли. По словам архиепископа Зеленоградского Саввы, последний крестный ход такого масштаба проходил в Москве в 2015 году.

  1. 08.09.2025, 00:41
    Гость: Воинствующий атеист

    Да чего там напрягаться? Заблуждение остаётся заблуждением, даже если его разделяет большинство. Это не я придумал, а Л.Толстой.

  4. 08.09.2025, 00:33
    Гость: Довольно-таки редкий

    случай, когда я с тобой соглашусь. Всё верно. Кроме предпоследней фразы. Крестные ходы полезны этим хитрым батюшкам для удержания стада верующих.

  5. 07.09.2025, 22:45
    Гость: НХ

    Кто-то собирается нападать на шествие, и что, разве полиция не сможет обеспечить порядок? Верующих на шествии ожидается около 20 тысяч человек, и они смогут за себя постоять.

