В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом

14:03 7.09.2025

Общемосковский крестный ход вышел на маршрут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, во главе шествия идет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Коммерсант». Мероприятию предшествовала торжественная литургия в ХХС.

Корреспондент издания сообщил о присутствии в храме большого количества людей с символикой «Русской общины». По их словам, они на позиции волонтеров выполняют функции охраны. «С разных городов (приехали волонтеры общины.— Ред.), ближайшее Подмосковье, из Самары есть люди. Мы обеспечиваем порядок в храме, то есть как охрана»,— заявил куратор общины по московскому округу Игорь.

В Московской патриархии ожидают, что к шествию присоединятся 20 тыс. человек. Длина маршрута крестного хода составит 6 км. Мероприятие РПЦ приурочено ко дню поминовения всех святых московской земли. По словам архиепископа Зеленоградского Саввы, последний крестный ход такого масштаба проходил в Москве в 2015 году.