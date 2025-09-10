87% детей мигрантов не зачислили в российские школы
87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Рособрнадзор.
В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.
Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).
Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно" (тройку).
Они будут начальством, против начальства не попрёте. Хоть обученного, хоть необученного
В Татарстане на такой проблемы нет, турецкая марионетка Миниханов приказал принять всех
Как можно заставить выучить русский язык, если его учить не хотят? Знаешь способ?
Они за собой не могут убрать, даже если рядом урна...
Думаю ты понял кто есть кто, иначе бы не возмущался.