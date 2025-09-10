87% детей мигрантов не зачислили в российские школы

87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно" (тройку).

  1. 10.09.2025, 13:58
    Гость: Не будете бороться

    Они будут начальством, против начальства не попрёте. Хоть обученного, хоть необученного

  2. 10.09.2025, 13:55
    Гость: !

    В Татарстане на такой проблемы нет, турецкая марионетка Миниханов приказал принять всех

  3. 10.09.2025, 13:54
    Гость: личный опыт

    Как можно заставить выучить русский язык, если его учить не хотят? Знаешь способ?

