87% детей мигрантов не зачислили в российские школы

11:58 10.09.2025

87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно" (тройку).